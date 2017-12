Endi és Pali bá tapló télapóként szabotálja a karácsonyt

Endi és Pali bá faramuci úszómesterként és léha pincérként már bizonyították, teljesen alkalmatlanok a munkavégzésre és a közösségi létre. A Télvíz epizódjaiban ezúttal alkoholista télapóként és gyámoltalan krampuszként riogatják az ünnepekre készülődő gyanútlan emberiséget. Janklovics Péter és Kovács András Péter minisorozatának új évada december 4-től látható a Comedy Centralon.



Adjunk az uszoda és a vendéglátás területén csúfosan megbukott pároshoz mikulássapkát és virgácsot, keverjük össze némi alkohollal és dekoráljuk elemi bunkósággal – a végeredmény legrosszabb karácsonyi rémálmunk. A Comedy Club humoristáinak karaktereitől még Eric Cartmannek is lenne mit tanulnia: a szociális érzék teljes hiányával megáldott és az ünnepi hangulatot minden eszközzel földbe döngölő antimikulások kreatívabbnál kreatívabb megoldásokkal törik derékba az óvodások álmait, zaklatják az óvónéniket vagy a pláza egyébként is idegösszeroppanás szélén álló vásárlóit.



A humorcsatorna közkedvelt egyperceseinek ünnepi kiadása garantáltan felidézi bennünk gyerekkorunk gondnokokból lett groteszk télapóit, de leleményes hőseinktől azt is megtudhatjuk, hogyan rögtönözhetünk tavalyi finomságokból büntetőeszközt, hogyan cselezhetjük ki a hatóságokat és mi mindent lehet kihozni egy marék kókuszos szaloncukorból...



Télvíz epizódok december 4-től a Comedy Centralon!