Énekléssel gyötri kétéves lányát a gyönyörű színésznő

Johanssonnak nem esett nehezére a karakter életre keltése, ugyanis ő is folyton énekel kislányának, a kétéves Rose-nak.



- Ha csak tehetem, egész nap énekelek neki, ami időnként borzasztóan idegesíti szegényt - mesélte a színésznő az ETonline-nak adott legújabb interjújában. - Ilyenkor kézzel-lábbal tiltakozik, hogy "anya, ezt ne!". Szerencsére olyan vagyok, mint a wurlitzer, ha megnyomják rajtam az "ugrás" gombot, azonnal rázendítek egy másik számra.



A színésznő bevallotta, hogy nem sok babér teremne neki az énekesi pályán, de kislánya határozott tehetséget mutat.



- Főleg a Let It Go megy neki, határozottan van hallása.



Johansson arról is mesélt, hogy a szuperhősös filmekben játszott szerepe miatt állandóan jó formában kell lennie, de legújabb alakítása miatt komolyabban meg kellett erőltetnie magát. A Páncélba zárt szellem című sci-fi akciófilmben félig ember, félig robot rendőrt alakít. A cselekmény jelentős részében vagy testhezálló latexruhát visel, vagy hiányos öltözékben látható, ráadásul a kaszkadőrmutatványok egy részét is ő végezte.



- Sokkal többet kellett edzenem, mint mikor a Fekete Özvegy szerepére készültem - árulja el a színésznő. - A napom hajnalban kezdődött a konditeremben, és egy egész halászfalu nem eszik annyi tonhalat, mint én a felkészülés során. Mindez heti öt napon át, csak hétvégén szusszanhattam egy kicsit.



A Páncélba zárt szellem az év nagy durranásának ígérkezik, a RottenTomatoes kritikai portálon a közönség izgalmi szintje 97 százalékos a filmmel kapcsolatban.