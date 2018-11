Ennek a reklámnak a végén tuti sírni fog - itt az idei karácsony legmenőbb reklámja

Gyorsan közeledik a karácsony, ezt az időszakot pedig általában a John Lewis karácsonyi reklámjai nyitják meg. Ezek a reklámok arról híresek, hogy bármennyire is felvértezi magát az ember a cukiság és a megható történetek ellen, a végén akaratlanul is könnybe lábad a legkeményebb ember szeme is. - írja a Velvet Az idei videó becsapós. Két és fél perc alatt úgy érezzük, hogy a lényeg a menőség, mivel a reklám főszereplője Elton John, de az utolsó másodpercekben garantáltan hullani fognak a könnyek, annyira meghatóra sikerült a reklám vége.A videóban az énekes karrierjéből, életszakaszaiból láthatunk részleteket, egészen addig a megható jelenetig, mikor kisgyermek korában megkapja első zongoráját.Egyébként hat John Lewis bejárata felett eltűnt a Lewis felirat, így a szemfülesebb rajongók már sejthették, hogy valami ilyesmivel fog készülni az üzlet.A reklám érdekessége, hogy nagyon hasonlítanak a jelenetei a Rocket Man című film előzeteséhez,ami nem véletlen, mivel az Elton John életéről fog szólni. Íme az előzetes: