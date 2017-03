Ennél kínosabb eljegyzés még nem volt a világon - videó

Ginger, bár teljes szívéből szerette párját, Bradet, nem tudott megbízni benne, mert úgy érezte, a férfi megcsalja őt. Ezért úgy döntött, leteszteli szerelmét a Maury Show című amerikai tévéműsorban.Brad természetesen tagadta, hogy félrelépne. Hogy bizonyítsa ártatlanságát egy hazugságvizsgálatot is bevállalt. A kérdéseken azonban megbukott. Kiderült, többször is megcsalta párját, egyszer ráadásul annak édesanyjával, Virtiniával. Ginger a hír hallatán magából kikelve üvöltözött.Brad lebukását még kínosabbá tette, hogy a vizsgálat eredményének ismertetése előtt, adásban kérte meg párja kezét. A műsor felvételen Virtinia is jelen volt.