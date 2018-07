Ennio Morricone jövő januárban visszatér Budapestre

Minden idők egyik legnagyobb filmzeneszerzője novemberben lesz 90 éves, 2019. január 23-án a Papp László Budapest Sportarénában a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar fogja kísérni.



Ennio Morricone tavaly még úgy gondolta, a jövőben a turnék helyett zeneszerzői munkásságára fog fókuszálni. A 60 Years of Music World Tour című koncertsorozat - amelynek keretében tavaly októberben lépett a budapesti Aréna színpadára - óriási sikere miatt azonban módosított elhatározásán és úgy döntött, egy rövid, exkluzív turné erejéig visszatér - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A hat európai várost, köztük a magyar fővárost érintő Ennio 90. születésnapi jubileumi koncertsorozat keretében Berlinben, Prágában, Stockholmban és Oslóban is fellép a zeneszerző.



A 89 éves Ennio Morricone több mint félezer zeneművet komponált kifejezetten mozi- és tévéfilmek aláfestéséhez, emellett több mint száz klasszikus zeneművet jegyez. Ő írta például A Jó, a Rossz és a Csúf, a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Volt egyszer egy Amerika, a Cinema Paradiso és más világhírű filmek zenéjét. Dolgozott európai és hollywoodi rendezőkkel, szerzett zenét westernhez, drámához, vígjátékhoz, kalandfilmhez, krimihez, életrajzi művekhez. Golden Globe- és Grammy-díjai mellett hat filmzenéért jelölték Oscarra, és 2016-ban, 87 évesen végül meg is kapta a szobrocskát Quentin Tarantino Aljas nyolcas című westernjéhez komponált zenéjéért. 2007-ben életművéért is átvehette az Amerikai Filmakadémia elismerését.