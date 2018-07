Ennio Morricone visszatér Budapestre!

Ennio Morricone számára hatalmas élmény volt a 60 Years of Music World Tour, amelynek keretében tavaly Budapestre is ellátogatott. Bár eredetileg azt tervezte, hogy visszavonul a turnéktól, érezve a közönség szeretetét és a nagysikerű koncertek hangulatát, meghozta a döntést: egy rövid, exkluzív koncertsorozat erejéig visszatér a színpadra - közölte a Maestro sajtóirodája.A hat európai várost, köztük a magyar fővárost is érintő ENNIO MORRICONE - 90. Jubileumi Exkluzív Koncert elnevezésű sorozaton ezúttal is a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar kíséri Ennio Morriconét, aki több mint hat évtizedet átívelő pályafutása alatt olyan legendás filmek zenéjét komponálta, mint: Volt egyszer egy Vadnyugat, A profi, Egy maréknyi dollárért, A Jó, a Rossz és a Csúf, Aki legyőzte Al Caponét.2017-es nagysikerű turnéja során Budapesten is telt ház előtt lépett fel Morricone, aki akkor azt nyilatkozta: a zenének nem kíván hátat fordítani, azonban a jövőben koncertkörutakat már nem vállal.A kétszeres Oscar-díjas, Grammy- és Golden Globe-díjas zeneszerző novemberben ünnepli 90. születésnapját, és ezúttal is alkotásainak legjavát vonultatja fel 2019. január 23-án, este 8 órakor a Papp László Sportarénában.