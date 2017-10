Érett partnerre vágynak az egyetemisták

A megfelelő partner megtalálását és a szülői szerepre való érettséget tartják a legfontosabb feltételnek az egyetemisták a gyermekvállalásnál - derül ki a Három királyfi, három királylány mozgalom kutatásának kedden Budapesten bemutatott gyorsjelentéséből.



Engler Ágnes, a mozgalom kutatásvezetője a Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) tartott sajtótájékoztatón elmondta, 11 egyetemen több mint 1500 kérdőívet töltöttek ki a hallgatók. Ezekből az látszik, hogy az egyetemisták családcentrikusak és házasságpártiak, valamint legalább két gyereket szeretnének. A legtöbben az első gyereket 25-30 éves koruk között vállalnák.



A családalapítás legfontosabb feltételének a megfelelő partner megtalálását tartják, ezután következik a biztos munkahely, a harmadik helyen pedig a szülői szerepre való felkészültség szerepel. A megkérdezettek a negyedik helyre sorolták a saját lakást, majd a karrier és a kedvező szociális ellátások következnek, míg a saját autó az utolsó a rangsorban - ismertette a kutatásvezető.



Engler Ágnes közölte, a kérdőívben arra is kíváncsiak voltak, mi kell ahhoz, hogy a fiatalok már az egyetem alatt merjenek gyereket vállalni, a válaszadóknak ugyanis csupán két százaléka vélekedett úgy, hogy akár már a tanulmányai alatt megszülné az első gyerekét.



A megkérdezettek a leginkább hátráltató tényezők között említették, hogy nincs tartós párkapcsolatuk, mert elszigetelten érzik magukat és nehezen tudnak ismerkedni. Véleményük szerint több közösségi helyszínre és párkapcsolatról szóló előadásokra lenne szükségük.



Skrabski Fruzsina, a mozgalom elnöke arról beszélt, hogy az 1970-es években jellemzőbb volt, hogy már az egyetem alatt szültek a nők, ám - ahogy az a felmérésükből kiderül - akkoriban még nem voltak annyira túlterheltek a hallgatók, mint jelenleg.



Ezért az egyetem alatti gyermekvállalás támogatása érdekében kidolgoznak és a kormány elé terjesztenek majd egy programtervet várhatóan még az idén - jelentette be.



A sajtótájékoztatón együttműködési megállapodást kötött az egyetem és a mozgalom, valamint Családbarát hely címet kapott az intézmény baba-mama szobája.



Ezzel kapcsolatban Skrabski Fruzsina azt mondta, a családbarát szemléleti egyre "trendibb" a gazdaságban, és egyre inkább felismerik a cégek és vállalatok, hogy ez a hozzáállás megbízhatóbb munkavállalókhoz és profitnövekedéshez is vezethet.



Lánczi András, a BCE rektora elmondta, az egyetemen évek óta kutatják a családokat elsősorban közgazdasági szempontból, és folyamatban van a családpolitikai mesterképzés akkreditációja is.



Emellett intenzíven dolgoznak azon, hogy a munkahelyi légkör javításának részeként segítsék a munka, a tanulás és a család összeegyeztetését. Példaként említette, hogy hosszú idő után ismét van az egyetemen őszi és tavaszi szünet, amely egybeesik a közoktatási szünettel, így a szülők otthon tudnak maradni a gyerekekkel.



Pavlik Lívia, az egyetem kancellárja kiemelte, hogy a családbarát munkahely kialakításánál nem kizárólag az anyákra koncentrálnak, és igény szerint minden kisgyermekes munkatársaknak próbálnak részmunkaidőt biztosítani.



A Három királyfi, három királylány mozgalom, amelyet az azóta elhunyt Kopp Mária orvos, a Népesedési Kerekasztal szervezője 2009-ben alapított, abban kíván szerepet vállalni, hogy a tervezett gyerekek megszülethessenek Magyarországon. Társkereső programjaikkal, a munka és a család egyensúlyának fontosságát hangsúlyozó pályázataikkal, a kormányzatoknak tett szakmai javaslataikkal azt akarják elérni, hogy a párok bátrabban merjenek gyerekeket vállalni.