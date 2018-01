Eric Clapton hallása már nem a régi

A legendás gitáros a BBC2-nek nyilatkozva elmondta, hogy be­teg ízületei miatt egyre nagyobb nehézséget jelent számára a já­ték, ráadásul a hallása is rohamosan romlik.– Lassan megsüketülök, fülzúgásom van, a kezem épphogy csak működik. Azt remélem, hogy a közönség már csak azért is eljön és megnéz, mert érdekesség vagyok. Tudom, hogy ez szerepet játszik az érdeklődésükben, mert számomra is csoda, hogy még itt vagyok – mondta a Cream együttes egykori gitárosa, aki 2016-ban vallott először arról, hogy megroppant egészsége gátolja a zenélésben. Legutóbbi lemezfelvételén például levágott ujjú kesztyűben játszott az ekcémája miatt - írja a