Érkezik Salamon király, az új magyar rajzfilmhős - előzetes

Szeptember 28-tól látható a hazai mozikban a közel 700 millió forintból megvalósított új magyar családi rajzfilm, a, amely a József Attila-díjas Böszörményi Gyula forgatókönyvíró, valamint a több népszerű animációs filmet, köztük a Babar: Az elefántok királya és a Pettson és Findusz-t is jegyző belga származású Albert Hanan Kaminski rendező közreműködésével, Temple Réka producer vezetésével, és a Lengemeséket gyártó Cinemon Stúdió részvételével készült el ebben az évben.A történet főhőse a 17 éves, meglehetősen szertelen és az uralkodásra éretlen Salamon király, aki éppen esküvőre készül Balkis-szal, Sába királynőjével. Ám mielőtt a nagy esemény megvalósulna Hadad, Edóm utolsó királyának a fia bosszút áll Salamonon apja bűnéért, Edóm lerombolásáért. Bosszújához megidéz egy démont, Salamon pedig máris a sivatag közepén találja magát, távol az országától. A királyfi és hű társa, Tobi a sivatagi róka útnak indulnak, hogy visszaszerezzék a trónt, ám útjuk során számtalan kaland vár rájuk.A szórakoztató családi rajzfilm ötlete már több mint tíz éve megfogalmazódott az alkotókban. A magyar Cinemon Stúdió az első tervekkel még a Magyar Mozgókép Közalapítványnál pályázott, majd annak megszűnése után a Magyar Nemzeti Filmalaphoz jelentkeztek, ahonnan 2011-ben 200 millió forintot kaptak a gyártás előkészítésére, majd egy évvel később ugyanannyit nyertek gyártási támogatásként. A film teljes költségvetése végül közel 700 millió forint lett, és fele-fele arányban magyar, illetve izraeli koprodukció, mind a finanszírozás, mind a gyártás tekintetében. Utóbbi 2014-ben kezdődött el és az elmúlt három évben mintegy kétszáz fős, nemzetközi stáb részvételével zajlott. Az alkotócsapat élén a két éve Velencében, a Cartoons on the Bay nemzetközi fesztiválon életmű díjjal kitüntetett Albert Hanan Kaminski rendező állt, aki több népszerű animációs film, köztük a Babar: Az elefántok királya és a Pettson és Findusz alkotója, és ezek mellett 11 éven át dolgozott a világhírű Szezám utca sorozatban is. A forgatókönyvet pedig az a Böszörményi Gyula írta, aki napjaink közkedvelt szépírójaként olyan könyvsikereket tudhat maga mögött, mint a Gergő és az álomfogók ifjúsági sorozat, vagy az 1900-as évek elejei Magyarországon játszódó krimijei, amelyek főhőse a magándetektívként tevékenykedő Ambrózy báró.A film szereplőinek a magyar színjátszás jeles képviselői kölcsönözték a hangjukat. Salamont a közelmúlt hazai sikerfilmjének, a Kincsemnek a főszereplője, Nagy Ervin szinkronizálta, hű társát, Tobit Csöre Gábor, illetve a többi szereplőt is olyan népszerű művészek szólaltatták meg, mint Schneider Zoltán, Csankó Zoltán, Szacsvay László, Harsányi Gábor, vagy Esztergályos Cecília.A Salamon király kalandjai producere, Temple Réka már több mint húsz éve van a filmszakmában, ahol eredetileg tolmácsként kezdte tevékenységét. Bölcsész végzettséggel sok területen fordított, egyszer egy rajzfilmrendezőhöz, a belga származású Albert Hanan Kaminskihoz hívták, akivel akkor az Áron és a csodák könyvén (1994) dolgoztak együtt. A film gyártásának vége felé már éjjel-nappal folyt a munka, így a tolmácsnak folyamatosan jelen kellett lennie. Temple Réka ekkor látott bele a rajzfilmkészítés gyakorlatába. A kirándulásból örök szerelem lett, producerkedni kezdett, megalapította cégét a Cinemon Stúdiót, amely az alkalmazott animációs technikákat tekintve hagyományosan 2D-s stúdió, vagyis itt leginkább rajzfilmeket, vagy egyéb digitálisan gyártható kétdimenziós látványvilágú (például papírkivágásos technikájú) animációkat készítenek. Ugyanakkor az összes filmjükben vannak már 3D-s betétek, a gyártás pedig digitális eszközökön folyik.