Eros Ramazotti jövőre Budapesten koncertezik

A római születésű 54 éves énekes, dalszövegíró új világkörüli turnéjának címe Vita Ce N'é lesz - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, a cím az életre vonatkozó szójáték. Eros Ramazzotti azon kevés előadóművész közé tartozik, aki úgy tud az életről és a szerelemről énekelni, hogy az egy pillanatig sem tűnik mesterkéltnek, giccsesnek. Az énekes azt vallja, hogy a szeretet, a szerelem és az életigenlés mozgatja a világot és erről szólnak dalai is.



Eros Ramazzotti 1984-ben a San Remó-i fesztiválon megnyerte az új felfedezettek versenyét, ezzel indult karrierje. 1986-ban már a fesztivál fő versenyén győzött Adesso tu című dalával. Sztárrá 1990-ben vált, amikor In ogni senso című albuma Németországban, Spanyolországban, Németországban és Svájcban is óriási siker lett és felfigyeltek rá Amerikában.



1995-ben szerződtette a BMG kiadó. Az 1997-es, Eros című albumán Andrea Bocellivel és Tina Turnerrel énekelt, az utóbbival előadott Cose della vita című duett világsiker lett. Énekelt Cher, Anastacia, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, Nicole Scherzinger és Ricky Martin oldalán is. 2003-as 9 című lemeze tizenöt hétig vezette Itáliában az eladási listákat és 95 hétig sikerült a top 100-ban maradnia.



Huszonöt éve tartó karrierje során több mint 55 millió lemeze fogyott világszerte. Eddig háromszor énekelt Magyarországon, 2009-ben, 2013-ban, majd 2016-ban, mindannyiszor a Papp László Budapest Sportarénában. Két évvel ezelőtt legutóbbi, Perfetto című lemezének dalait mutatta be, emellett legnagyobb slágereit is előadta.