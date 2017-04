Erőteljes női karakterekkel oktatja a legkisebbeket a Nick Jr.

Örökmozgó, jólelkű és erős jellemű női hősökkel tanítja a Nick Jr. vasárnaponként az óvódás korosztályt. Az iskolára felkészítő vicces Bubi Guppik, Shimmer és Shine, a dzsinn ikerpár, valamint Dóra, a felfedező játékosan és interaktívan neveli a kicsiket, miközben fejleszti kreativitásuk, fantáziájuk és az élet fontos területeivel is megismerteti őket.



Mi a teendő, ha kíváncsiak vagyunk a világ működésére, de még nem tudjuk a választ mindenre? Kérdezzük bátran a habok mélyén lubickoló Bubi Guppikat, a varázslatos világban élő Shimmert és ikertestvérét, Shine-t vagy forduljunk egyenesen Dórához, a nagy felfedezőhöz – a Nick Jr. vasárnaponként a képernyőn keresztül készíti fel az óvódás korú gyerekeket a következő lépcsőfokra.



A hét utolsó napját a Bubi Guppik nyitják, ahol a tenger mélyén éldegélő sellők szólítják meg, tanítják és hívják új kalandokra a kicsiket. Az interaktív műsor megannyi témában mélyíti el a kis nézők tudását a dinoszauruszoktól kezdve a matematikán keresztül az újrahasznosítás fontosságáig. Az éneklő akváriumlakók segítenek a piciknek megismeri és megérteni a körülöttük zajló dolgokat, és bevezetik őket a tudomány, a versek és a zene világába is.



A reggeli mókát Shimmer és Shine folytatják, akik színesek, vidámak és mindent teljesítenek, amit csak tőlük kívánnak – a lánykák ugyan néha félreértik a kéréseket, amivel kisebb nagyobb galibát okoznak, de leleményességüknek hála mindig jól jönnek ki ezekből a helyzetekből. A rajzfilmsorozat a kicsik társasági-érzelmi készségeit fejleszti, miközben kiemeli a csapatmunka és az akadályok leküzdésének fontosságát. "A lányok erőteljes női karakterek, de sosem kritizálják egymást vagy másokat, még a negatív szereplőkkel is jóságosak. Mindenki nagyon kedves egymással, együttműködők, nincs olyan akadály számukra, amit közösen ne tudnának legyőzni. Ha mégis akad ilyen, más szemszögből is megvizsgálják, átgondolják a helyzetet és közös erővel megoldják a problémát. Ez az üzenet, amit szeretnénk átadni gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt" - árulta el dzsinn ikerpár megálmodója, az iráni-amerikai származású Farnaz Esnaashari-Charmatz.



Vasárnap a gyerekcsatorna legnépszerűbb iskolára felkészítő animációs sorozata, a világhírű Dóra, a felfedező is feltűnik a Nick Jr. műsorán. Dóra piros csizmás majmával nagyokat kirándul, miközben idegen nyelvre is tanítja az apróságokat. Főhőseink embert próbáló fejtörőkkel néznek szembe, számolással vagy vicces feladványokkal küzdenek meg, eközben pedig játékos észrevételeikkel segítik az iskolakezdésre készülőket.



Iskolára előkészítő kalandos rajzfilmsorozatok vasárnaponként a Nick Jr. műsorán!



