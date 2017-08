Esélyes az Európai Filmdíjra az Ultra

Európai Filmdíjra esélyes Simonyi Balázs Ultra című, szupermaratonistákról szóló dokumentumfilmje, amely szeptember 21-től a magyar mozikban is látható.Az Európai Filmakadémia hétfőn hozta nyilvánosságra a 15 dokumentumfilmből álló listát, amelyekből tagjai az Európai Filmdíjra jelölt öt alkotást ezt követően kiválasztják. A rövid listán szerepel Simonyi Balázs Ultra című magyar-görög koprodukcióban forgatott dokumentumfilmje is.

A díjra esélyes további 14 dokumentumfilm között van a német Austerlitz, a lengyel Komunia, a svéd-német-finn koprodukcióban készült Dead Donkeys Fear No Hyenas, a holland-dán How to Meet a Mermaid, a spanyol-izlandi-amerikai La Chana, az olasz-francia Liberami, a francia-német Nothingwood, az ír-spanyol In loco parentis, a holland Stranger in Paradise, a német-libanoni-szír-katari Taste of Cement, valamint a finn-bolgár The Good Postman, a francia-svájci Le venerable W Barbet Schroeder rendezésében, a dán-szír-finn The War Show és Amos Gitai A líouset du Jourdain című munkája - ismertette a filmakadémia honlapja (europeanfilmacademy.org).Simonyi Balázs és forgatócsoportja az Ultra című dokumentumfilmben öt versenyző heroikus küzdelmét mutatja be a legendás Spartathlon futóversenyen. A rendező-sportoló eddig négyszer teljesítette a 246 kilométeres, Athéntól Spártáig tartó, embert próbáló távot, ezúttal is ő az öt futó egyike.A legmodernebb filmes technikákat alkalmazó, látványos drónfelvételeket felvolultató film az HBO Europe, SpeakEasy Project és az Anemon produkciójában készült, magyarországi moziforgalmazója a Mozinet Kft.A 36 éves rendező-forgatókönyvíró-operatőr számos rövidfilmet és tévéfilmet készített, legutóbb az Indián című tévéfilmjét, valamint a Zrínyi és a vadkan című ismeretterjesztő produkcióját láthatták a nézők.A legjobb európai dokumentumfilm-díj idei jelöltlistáját november 4-én ismertetik a Sevillai Európai Filmfesztiválon, a győztes film címét az Európa Filmdíjak átadásán, december 9-én, Berlinben jelentik majd be.