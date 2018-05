Esküvőre és családalapításra készül a siket szépségkirálynő, Weisz Fanni

Most már mondjuk ezt elrontottam. Harmincéves vagyok, én egy fiatal apuka szerettem volna lenni – vette át a szót Péter, aki úgy érzi, most még pont időben vannak. Fanni 92-es, én 88-as, és szerintem itt az idő. Nagyon úgy tűnik, hogy mi már nem szeretnénk mást. Úgy néz ki, Fanninak nem lesz most más pasija, nekem most nem lesz más csajom, aztán majd meglátjuk, ugye. De nem!

Megkérdeztem tőle, mi lesz, ha siket a gyerekünk? Azt mondta, hogy nem számít! Jaj, elsírtam magam

A siketségnek sok fajtája van, de egy biztos, jó százalékban halló gyerekek születnek ilyen esetben is. Ismereteim szerint 50–70% környékén van az arány

Nyár végén esküszik Weisz Fanni és vőlegénye, Hajmásy Péter. A szerelmesek lázasan készülnek a nagy napra, és mindemellett a családalapítással sem akarnak tovább várni – írja a Bors.– Peti nagyon szeretne gyereket, mondjuk én is! Nem akar öreg apa lenni. És most minek várjunk? – kezdte Fanni, amikor Dallos Bogi 7kornálam! című sorozatában a gyerektéma került porondra.– vélekedett kissé közömbösnek tűnően a vőlegény, aki azt is elárulta, két gyereket, egy fiút és egy lányt szeretnének.Fanni persze repes az örömtől, hogy szerelmük ilyen komolyra fordult, és nemsokára feleség, majd családanya lehet, de siketként azért átfutott a fején a gondolat, vajon párja mérlegelte-e, hogy születendő csemetéik hallássérültek is lehetnek?– érzékenyült el egy pillanatra a modell, akinek félelme egyáltalán nem volt alaptalan.A Bors több szakértőt is felkeresett, mennyi a valószínűsége annak, hogy hallássérült szülőnek hallássérült gyermeke születik. Illetve, hogy javít-e az arányon, ha – ahogy Fanniéknál is – az egyik szülő halló.– Nyilván, ha genetikai az ok, akkor egy halló szülő növeli annak az esélyeit, hogy halló gyermekük szülessen – mondta dr. Fülöp Viktor szülész-nőgyógyász, klinikai genetikus szakorvos. Dr. Hadnagy János nőgyógyász pedig százalékokat is megosztott a lappal.– tette hozzá. Dr. Bense Tamás általános orvos pedig azt is elmondta, hogy a siketséget előre nem, csak a baba születése után lehet megállapítani.