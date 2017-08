Európa legszebb kislánya lett a 4 éves Lola

Menyhárt Lola

Hétvégén rendezték meg Bulgáriában a Little Miss & Mister World világversenyt, ahol a magyar csapat fantasztikus sikereket ért el. A 4 éves Menyhárt Lola a Little Miss Europe címet kapta, a 10 éves Szilágyi Noémi pedig Grand Prix győztes lett.Az elmúlt napokban hét ország közel harminc versenyzője vett részt a Little Miss & Mister World nevű világméretű gyermekszépségversenyen. Magyarországot öt induló képviselte, s mindegyikük díjjal tért haza.A hazánkat képviselő legkisebb versenyző, a mindössze 4 éves jászberényi Menyhárt Lola a Miss Europe címet kapta, ezzel ő lett korosztályának legszebb európai kislánya.

Szilágyi Noémi

- Nagyon jó érzés szülőként, hogy ilyen nagy díjjal térhetünk haza. De a legfontosabb számunkra az, hogy mióta Lola gyermekszépségversenyekkel foglalkozik és divatbemutatókra, fotózásokra járt, nagyon sokat változott. Sokkal magabiztosabb, bátrabb lett, nem fél a színpadi szerepléstől, és már angolul is elkezdett tanulni - mondta Lola apukája, Menyhárt Gábor.Szintén hatalmas sikert ért el a 10 éves Szilágyi Noémi is. A nyíregyházi kislány Grand Prix díjat nyert, ezzel őt választották a teljes verseny első helyezettjének.- Ez volt az első világverseny, ahol Noémi indult, előtte csak hazai versenyeken szerepelt, ezért is örülünk nagyon a Grand Prixnek. Őszintén szólva, nem vártam ilyen jó helyre, mert nagyon sok gyönyörű és felkészült gyerek volt - mondta Noémi édesanyja, Szilágyi Katalin, aki hozzátette: a szépségversenyeken való indulást nem lánya, hanem ő szorgalmazta.- A gyerek eleinte kevésbé szerette volna a versenyzést, inkább én erőltettem, de már annyira megtetszett neki, hogy lassan fordul a kocka. Noémi nagyon szép kislány, sokat sportol, és nagyon okos. Bízom benne, hogy még nagyon szép eredményeket fog elérni - tette hozzá a büszke anyuka.

A verseny két magyar fiú indulója a 6 éves Horváth Noel és 11 éves Bálint Kevin voltak. Noel a legjobb talent show díját, Kevin pedig a legjobb modell díját hozta el. Hegedűs Nóra pedig gyönyörű hangjával kápráztatta el a zsűrit, amiért talent díjat kapott.Bartalovics Ildikó, a magyar csapat vezetője elmondta: a magyar gyerekek idén még több alkalommal utaznak a világba különböző versenyekre. Sőt, augusztusban először Magyarországon is lesz világverseny.A Fashion Kids vezetője hozzátette: hamarosan minden magyar városban kihelyezett ügynökséget nyitnak, ahova partnereket keresnek.