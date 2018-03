Európai klubturnéra indul a Quimby

Angolul kezdtünk, aztán ahogy érett a zenénk és kitisztult a kép, úgy jöttek a magyar szövegek, de külföldi koncertjeinken ma is jól jön, hogy vannak angol nyelvű számaink, meg időnként német betét, kínai rész és spanyol refrén is. Kulcslyuk ez a világ felé, egy kis nyitottság.

Londonban adja idei első koncertjét kedden a Quimby. Az egyik legnépszerűbb hazai zenekar a következő napokban játszik Amszterdamban, Brüsszelben, Luxemburgban és Zürichben is. A turné zárása Budapesten lesz az A38-on. Egy hét alatt öt országban lép fel a Quimby, amely nem először indul európai klubturnéra.A nyitó londoni koncert a The Underworld Camdenben lesz március 13-án, 15-én már a legendás Melkwegben játszanak Amszterdamban, ahol az elmúlt évtizedekben megfordult Prince, Nick Cave vagy az Arctic Monkeys is - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. Mint írták, az elmúlt évek során barátságok is szövődtek a kinti rajongókkal, a brüsszeli és a luxemburgi koncerteket is rajongókból lett barátok szervezik évek óta. Brüsszelben idén március 16-án, Luxemburgban 17-én játszik a Quimby. A turné utolsó külföldi megállója Zürich lesz március 18-án, ahol a zenekar korábban még nem zenélt. A Quimby 2016-ban egy angol nyelvű válogatáslemezt is kiadott English Breakfast címmel.- mondta akkor a zenekar frontembere, Kiss Tibi. Április 5-én és 6-án a csapat az A38 hajón játszik (már mindkét koncert telt házas), utána pedig ebben az évben is ott lesz a legtöbb fesztiválon, a nyarat pedig a Budapest Parkban zárja. A Quimby (Balanyi Szilárd - billentyűs hangszerek; Gerdesits Ferenc - dob; Kárpáti József - trombita; Kiss Tibor - gitár, ének; Mikuli Ferenc - basszusgitár; Varga Livius - ütőhangszerek, rap, vokál) eddig tizenhét lemezt készített, legutóbb - tavaly tavasszal - Micsodaország - Tragikomédia egy hosszú felvonásban címmel DVD-vel jelentkezett, amely 2016. novemberi 25. születésnapi jubileumi koncertjük anyaga.