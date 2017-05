Eurovízió 2017: nemzeti hősként köszöntötték Portugáliában a győztest

Nemzeti hősként köszöntötték a kijevi Eurovíziós Dalfesztiválról vasárnap hazatért győztest Portugáliában.A 27 éves Salvador Sobral korábban szinte ismeretlen volt a közönség számára, ám a lisszaboni repülőtéren mintegy kétezer lelkes rajongó fogadta."Anélkül, hogy túl patetikus akarnék lenni, ez a győzelem nagyon fontos a portugál kultúra számára. De én nem vagyok hős: az Christiano Ronaldo" - jelentette ki az érkezéskor Sobral.A fáradtnak látszó énekes elmondta, hogy először ki akarja pihenni magát, mert nagyon kimerült. Hozzátette: az a célja, hogy elismert zenész legyen, és ne csak az eurovíziós győzelme miatt emlékezzenek rá.Sobral a szombati döntőben az Amar Pelos Dois című számmal aratott győzelmet a világszerte több millió néző követte dalversenyen. Az énekes a bombasztikus színpadi elemeket mellőzve meghitt pillanatokat szerzett a közönségnek egyszerű előadásával."Boldog vagyok, hogy a romantikus dalom nyert" - mondta el megköszönve a brazil zenész, Caetano Veloso támogatását.Sobral dalával Portugália először aratott győzelmet az 1964 óta megrendezett Eurovíziós Dalfesztiválon. Az énekest az ország vezetői is üdvözölték üzeneteikkel."Mikor nagyon jók vagyunk, akkor mi vagyunk a legjobbak legjobbjai. Gratulálok Salvador Sobral" - fogalmazott Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke."A történelem egy lapja portugálul íródott ezen az estén az Eurovízión. Bravó Salvador! Bravó Portugália!" - írta Twitterén Antonio Costa kormányfő.Az énekes győzelmét a közelmúltban szintén győzelmet aratott Benfica futballcsapat is ünnepelte: "Nem mi vagyunk az este egyetlen győztesei! Szép volt Salvador Sobral!" - írták Twitter-üzenetükben.A győztest J. K. Rowling is köszöntötte: "Hurrá Portugália!" - írta Harry Potter-regények brit szerzője.