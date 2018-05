Eurovízió: az AWS elégedett, új lehetőségeket kaptak

˝Megmutattuk a nézőknek, hogy a metál szubkultúra létezik, rengeteg új ember hallotta a zenénket, számunkra tökéletes az eredmény˝ - értékelte az AWS szereplését Siklósi Örs frontember. "Új lehetőségeket és élményeket kaptunk az Eurovíziós Dalfesztiválon, sok új kaput nyitott meg előttünk az eseményen való fellépésünk"- tette hozzá. Az AWS ugyanis meghívást kapott a világ egyik legjelentősebb metálzenei fesztiváljára, a németországi Wacken Open Airre és egy máltai fesztivál szervezői is megkeresték már őket.A modern metált játszó zenekar megkapta a legjobb színpadi látványért járó díjat és a 21. helyen végzett a döntőben Viszlát nyár című szerzeményével.A kisalfold.hu a helyszínen követte az eseményeket, az AWS produkciója alatt az Altice Arena melletti sajtóközpont is felrobbant, azok a kollégák is velünk üvöltötték a dal refrénjét, akik nem tudnak magyarul, sőt, két orosz újságíró még a hazájuk zászlójára is felfestette a zenekar nevét. A kónyi Czakó Krisztina a lisszaboni Praca Comerción, az eurovíziós faluban tombolt a Viszlát nyár alatt, és úgy fogalmazott portálunknak: hatalmas ujjongás fogadta az AWS dalát a nemzetközi közönségtől! Én büszke voltam!"Ilyen előzmények után mi több pontra számítottunk a kapott 93-nál, de a lényeg, hogy tényleg büszkék lehetünk a fiúkra: az AWS-ben Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, Schiszler Soma basszusgitáros és Veress Áron dobos szerepelt, őket Schwartz Dávid vokalista egészítette ki a versenyen.Az idei Eurovíziós Dalfesztivált az izraeli Netta Barzilai énekesnő nyerte Toy című dalával. A döntő után a metróban is sokan játszották telefonjaikról a győztes dalt és táncoltak rá, de hatalmas tapsot kapott az a fiatalember is, aki - kikerülve a tömeget – magas térdemeléssel felfutott a lefelé haladó mozgólépcsőn, majd fent meghajolt a produkciója után.