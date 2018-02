Eurovíziós Dalfesztivál - Egy húszéves fiatal énekes képviseli Ukrajnát

Kosztyantin Bocsarov, művésznevén Mélovin nyerte az Eurovíziós Dalfesztivál ukrajnai döntőjét angol nyelvű Under The Ladder (A létra alatt) című számával, így idén ő képviselheti hazáját a nemzetközi dalversenyen, Portugáliában.Az énekes - aki főként a fiatalabb korosztályok kedvence - 1997. április 11-én született a dél-ukrajnai Odesszában. 2015-ben vált ismertté, amikor megnyerte az X-Factor című énekes-tehetségkutató verseny ukrán verziójának hatodik évadát.Már tavaly is indult az Eurovíziós Dalfesztiválon, akkor az ukrajnai döntőben a harmadik helyen végzett.A szombat este megrendezett döntőben a szakmai zsűritől öt pontot kapott, a közönségszavazatok alapján viszont befutott az első helyre, maximális hat pontot szerezve.2017-ben Kijevben rendezték meg a nemzetközi dalfesztivált, a krími tatár származású ukrán énekesnő Jamala (Dzsamala) nyerte az előző évi, Stockholmban megrendezett versenyt történelmi témájú 1944 című dalával.Kijev eddig kétszer adhatott otthont a versenynek: korábban 2005-ben rendezték meg a dalfesztivált az ukrán fővárosban azután, hogy az előző évi versenyt Ruszlana Lizsicsko ukrán énekesnő nyerte Isztambulban.Az ukrán résztvevők közül világszerte népszerűvé vált Andrij Danilko - művésznevén Verka Szegyucska - annak ellenére, hogy Dancing Lasha Tumbai című száma csak második helyezett lett a 2007-ben a helsinki Eurovíziós Dalfesztiválon.Idén az Eurovíziós Dalfesztivált - első alkalommal - a portugál fővárosban, Lisszabonban rendezik meg. A 10,5 millió lakosú ország azért lehet a 63. dalfesztivál házigazdája, mert Salvador Sobral portugál énekes nyerte meg tavaly májusban a kijevi versenyt Amar Pelos Dois című számával.