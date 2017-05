Eurovíziós Dalfesztivál - Őket már biztosan láthatjuk a szombati döntőben - Fotók

A szombati döntőbe jutottak:

Moldova, Azerbajdzsán, Görögország, Svédország, Portugália, Lengyelország, Örményország, Ausztrália, Ciprus és Belgium.

A svéd Robin Bengtsson I Can't Go On című számával a 62. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjében a döntő színhelyéül szolgáló kijevi Nemzetközi Kiállítási Központban 2017. május 8-án. A nemzetközi döntőt május 13-án, szombaton rendezik. Fotó: Jafrem Lukackij/MTI



Megtartották kedd este Kijevben a 62. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjét, amelyből 18 ország produkciója közül tíz jutott be a szombati fináléba.Kedden - a szakmai pontok és a közönségszavazatok kombinációja alapján kialakult összesítés szerint - a fesztivál döntőjébe került a korábban is a favoritok között számon tartott svéd versenyző,n I Canít Go On című dalával, valamint a portugáll anyanyelvén énekelt, Amar Pelos Dois című andalító produkciójával.Szintén döntős lett a különleges énekhangszínével ismertté vált belga énekesnő,City Lights című számával, az azerbajdzsána Skeletons-zal, az örményFly With Me című, népzenei motívumokkal megtűzdelt dalával, valamint a moldovaiegyüttes vidám hangvételű, Hey Mamma című produkciójával.Ott lesz a szombati fináléban a lengyelFlashlight, az ausztrálDonít Come Easy, a görögThis is Love és a ciprusiGravity című dalával.A Duna televízióban is közvetített showműsort egy fiatal ukrán popegyüttes, a Monatik nyitotta meg, amely a tavalyi évben elért rendkívüli sikerei után kapta a megtisztelő felkérést a dalverseny szervezőitől.A 2016-os stockholmi verseny ukrán győztese, Jamala az összes versenyző fellépése után énekelte el 1944 című tavalyi nyertes dalát.Az idei dalfesztiválon 42 ország vesz részt.Automatikusan döntős a rendező ország - amely az előző évi győztes, azaz idén Ukrajna -, valamint a dalfesztivált alapító öt állam, Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság.Mindkét elődöntőből tíz-tíz jelölt jut tovább, így a fináléban összesen 26 ország jelöltje versenyez majd a győzelemért.A következő évi verseny megrendezésének jogát az első helyen végző versenyző országa kapja.Az Eurovíziós Dalfesztivált, amely az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) által szervezett verseny, évről évre mintegy 200 millió ember nézi.