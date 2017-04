Eurovíziós Dalfesztivál - Pápai Joci bizakodó, minimális célja a döntőbe kerülés

Bízik a jó szereplésben Pápai Joci, aki május 11-én a második elődöntőben lép színpadra az Eurovíziós Dalfesztiválon Kijevben Origo című dalával.A magyar versenyző és a kiutazó stáb hétfőn Budapesten sajtótájékoztatót tartott.

Annyi szeretetet kaptam az elmúlt hetekben és hónapokban, amit eddig talán még soha. Nagy feladat és teher számomra az ország képviselete, de bízom a jó szereplésben

- mondta Pápai Joci a belvárosi KIOSK Budapest étteremben tartott tájékoztatón.

A rendezvényen ott volt Levina, a verseny német indulója, valamint Freddie és Rátonyi Kriszta, a műsor két magyar kommentátora is.Medvegy Anikó, a Duna televízió csatornaigazgatója beszámolt arról, hogy a dalfesztivál második, május 11-i elődöntője, valamint a 13-i döntő estéjén a Március 15. térről, a KIOSK elől jelentkezik élőben az Elővízió című felvezető műsor.

A műsorban megmutatjuk Joci felkészülését, útját A Dal döntője óta, a próbákon történteket, Freddie és Kriszta felvezetőit, hangulatjelentéseit. Május 13-án, szombaton, a döntő előtt már 16 órától programokkal várjuk az érdeklődőket a KIOSK elé. Közös szurkolás, igazi közös élmény legyen

- fogalmazott Medvegy Anikó.Pápai Joci az MTI-nek nyilatkozva azt emelte ki, hogy igyekszik mindig csak a következő lépésre koncentrálni.

Minimális célom nyilván a döntőbe kerülés, a fináléban már a sors keze is beleszól az eseményekbe. A produkció vizuális részének végleges változatát csak Kijevben fogjuk mi is először látni, a szervezőktől visszaküldött demóanyag nagyon hasonlít arra, amit meg szerettünk volna valósítani

- mondta az énekes, aki május 1-jén utazik Kijevbe.Hozzátette, hogy a látvány sokat változik ahhoz képest, amit a nézők A Dal 2017 februári döntőjében tőle láthattak, de részleteket egyelőre nem szeretne erről elárulni."A színpadi produkció nem sokat változik, hárman leszünk a színpadon, rajtam kívül Alexandra és Emese, a hegedűs és a táncos lány. Közreműködik egy vokalista is, aki erősíteni fogja a hangzást, de technikailag már nem tudtuk megoldani, hogy ő is színpadra lépjen".Pápai Joci megjegyezte, hogy Kijevre nézve biztató számára a két héttel ezelőtti amszterdami szereplés.A magyar énekes a dalfesztivál indulóinak többségével együtt mutatta be dalát 1500 fős közönség előtt, és az Origo nagy sikert aratott."Mégis azt gondolom, felesleges belemenni a latolgatásokba, a versenyt a tévénézők és a nemzeti zsűrik tagjai együtt döntik el. Mindent bele fogok adni, és remélem, minél több ember szívébe tudok eljutni."Levina, Németország indulója az Eurovíziós Dalfesztiválon kiemelt ország versenyzőjeként már eleve döntős. A 25 éves énekesnő dalának címe Perfect Life, a dal szerzőinek egyike Lindy Robbins amerikai zenész, aki korábban Anastaciával, a Backstreet Boys-zal, Shaggyvel, Jason Derolóval és David Guettával is dolgozott már.Mint a rendezvényen elhangzott, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar kommentátorai közül Rátonyi Kriszta a lehető legtöbb információt szeretné megosztani a nézőkkel, a tavalyi magyar induló, Freddie pedig a színfalak mögül jelentkezik, és kulisszatitkokról fog beszámolni, amelyek még közelebb viszik az embereket a versenyhez.Tatár Csilla, a sajtótájékoztató moderátora, A Dal egyik műsorvezetője felolvasta Hlatky-Schlichter Hubert, a KIOSK tulajdonosa üzenetét.Mint felidézte, a Március 15. tér tavaly után második alkalommal ad otthont az Eurovíziós Dalfesztivál budapesti szurkolói központjának. Kitért arra, hogy tavaly több százan szurkoltak itt együtt remek hangulatban, és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) kötött hosszú távú együttműködés alapján idén is programokkal várják az érdeklődőket, akik A Dal 2017-es döntőseivel találkozhatnak.Az Eurovíziós Dalfesztiválra utazik Budavári Balázs is, aki A Dal 2017-hez kapcsolódó videoblogger-pályázat győzteseként tudósíthat Pápai Joci fellépéséről és a kijevi eseményekről.