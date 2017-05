Eurovíziós Dalfesztivál: Lángolt Tamara ruhája

Látványos pirotechnikai elemekkel dobta fel produkcióját a grúz énekesnő, ami - úgy tűnt -, szerencsétlenül végződött: lángra kapott Tamara ruhája.

A színpadon hatalmas lángcsóvák csaptak fel, miközben Keep the Faith című számát adta elő a a közönségnek. The Sun azt írja, nem történt baj, csak a felvételeken látszott úgy, mintha baj történt volna. Igaz, arról is beszámolt a lap, hogy egy Twitterező, aki ott volt, azt írta, hogy a ruhája meggyulladt.