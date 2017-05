Eurovíziós Dalfesztivál: Pápai Joci elégedett az első próbával

"Nagyon sok impulzus ért egyszerre, számos dologra kellett figyelnem, de úgy érzem, jól megoldottam a feladatot. Igyekeztem a lehető legjobbat nyújtani a hangommal és ezt segítette az a hihetetlen technikai háttér, amit a versenyen biztosítanak" - jelentette ki Pápai Joci, aki a csütörtöki második elődöntőben lép színpadra és adja elő Origo című dalát.



Kitért arra, hogy ekkora arénában, mint amekkora a kijevi Nemzetközi Kiállítási Központ, még sohasem énekelt. "Koncentrált vagyok, próbálom kizárni a közeget. A produkcióm nagyjából véglegesen összeállt és minden stimmel is, bár a vizuálban a színben még akad egy pici javítani való, de ezt megoldjuk a következő próbára" - tette hozzá.



Pápai Joci szólt arról, hogy még nem volt ideje a többi versenyző dalával foglalkozni, mert nagyon feszes és mozgalmas a program. A fogadási oldalakon mindenesetre biztos döntősnek várják a magyar énekest - ehhez a második elődöntőben a legjobb tízbe kell kerülnie a 18 versenyző közül.



"Hetedikként lépek színpadra csütörtökön, ami nem rossz, mert nekem nem szokott szerencsés lenni, ha az elején kell énekelnem. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a produkciómon bármit is változtat, hányadikként következem. A rendezés szinte tökéletes, rendkívül profi stáb vesz minket körül, mindenki kedves és segítőkész" - szögezte le.



Pápai Joci a héten a versenyhez kapcsolódva három-négy kisebb fellépésen vesz részt az arénán kívül, például a rajongók számára létesített Euroclub és Eurovillage színpadán.



Az Eurovíziós Dalfesztiválon idén 42 ország szerepel, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a résztvevő országok zsűrije, valamint a közönség szavazatának összesítése adja ki a sorrendet.



Minden országból öt zeneipari szakember szerepel a nemzeti zsűriben, a magyar közmédia csapatában Molnár Ferenc Caramel énekes, dalszerző, A Dal zsűritagja; Závodi Gábor dalszerző, producer; Király Viktor énekes, dalszerző; Zséda énekes, A Dal zsűritagja; valamint Várallyay Petra zeneszerző, előadó.