Évtizedek óta először bukkant fel egy ismeretlen Rembrandt- festmény

Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész a németalföldi mester műveként azonosította a londoni Christieís aukciósház árverésén 18 hónapja vásárolt portrét - adta hírül kedden az NRC holland napilap.A "Rembrandt iskolájából" származó festményt, amelyet alkotója nem látott el sem kézjegyével, sem dátummal, Jan Six vette meg a londoni aukción 137 ezer fontért (49,47 millió forintért). A Fiatal férfi portréja című alkotás a műkereskedő szerint egy kettős portré részét képezheti. A 94,5-szer 73,5 centiméteres festményt egy brit család adta el, amelynek hat nemzedéken át volt tulajdonában a mű.Six, aki az amszterdami Rijksmuseum szakértőivel dolgozott együtt a festmény eredetének megállapításában, azzal érvel, hogy az alapréteg, a festék, az ecsetkezelés és a kompozíció módja mind Rembrandtra mutat. Megállapításaival egyetértett 15 művészettörténész és restaurátor, csakúgy mint a világ legnevesebb Rembrandt szakértője, Ernst van de Wetering.A festményt szerdától mutatják be egy hónapon keresztül az amszterdami Hermitage-ban. Jan Six azt tervezi, hogy eladja a művet. A festmény azonosításáról szóló, Rembrandtís Portrait of a Young Gentleman című új könyvében a műkereskedő arról ír, hogy a festmény sokban közös Martennel, Rembrandt Marten és Oopjen című kettős festményének férfi tagjával.Az esküvői portrékat három éve vette meg a Rotschild családtól a Louvre és a Rijksmuseum közösen 160 millió euróért. Six érvelése szerint Rembrandtnak egyetlen tanítványa sem volt képes ilyen kiváló minőségű portré elkészítésére. A dátumot a fiatal férfi francia csipkegallérja alapján azonosították, a férfiak körében ez 1633 és 1635 között volt divat.Ernst van de Wetering, aki a könyv előszavát írta, annak a véleményének adott hangot, hogy az újonnan felfedezett műalkotás "Rembrandt egyik legmesteribb portréja". A kép azonosításával 342-re nőtt Rembrandt ismert műveinek a száma. Utoljára 1974-ben fedeztek fel ismeretlen Rembrandt-művet, az Eunuch megkeresztelése című festményt.