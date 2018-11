Évtizedes titokról rántja le a leplet Czutor Zoli!

Czutor Zoli, a Nyers egykori, a nagy sikerű Belmondo jelenlegi frontembere a hazai rockélet egyik legszínesebb, legsokoldalúbb egyénisége és a Sláger TV 7 vezér című műsorának műsorvezetője. Annak ellenére, hogy sokszor kendőzetlenül megmondja bárkinek a véleményét, zenész berkekben valósággal imádják, nem csoda hát, hogy számos szakmabeli barátja és haverja van. Ki gondolná, hogy mégis akad olyan, akivel vakvágányra futott a kapcsolata? Az énekes-zenész erről a Zeneposta most szombati adásában beszél, igencsak meglepve ezzel a házigazdát, Abaházi Csabát.



Zoli hihetetlen energiáiról híres, és egyszerűen képtelen lassítani! Többek közt legújabb projektjéről is elárul részleteket, amellett, hogy egy eddig nem ismert sztorit is megoszt a tévénézőkkel, amely dalszerzői tevékenységéhez köthető.



„Az egyik első dalszerzői felkérésem Dopemantől érkezett. Annak idején amikor felfutóban volt, akkor csináltunk egy közös dalt. Kisebb-nagyobb felkérések persze most is vannak. Vagy énekelnem kell, vagy hangszerelni, vagy pedig szöveget írni. A tőlem legtávolabb talán Rácz Gergő zenei világa állt. Ő egy nagyon igényes előadó, de az a világ teljesen más. Mindenkit buzdítok rá, hogy mozduljon ki a komfortzónájából, mert nagyon tanulságos. Előfordult, hogy felkértek, hogy írjak meg valakinek egy szöveget, ami végül nagyon találó lett, csakhogy annyira érzékeny pontra tapintottam, hogy az illető ezt olyannyira nem akarta felvállalni, hogy halálosan megsértődött rám, pedig előtte nagyon jóban voltunk" – árulja el.



A sikeres zeneszerző most ismét új fába vágta a fejszéjét; most a színpadot célozta meg, színházi darabhoz komponál. „Ha tehetném sokkal több színpadi darabhoz írnék zenék. Korábban is már közreműködtem kisebb nagyobb színháziprojekten, amikben a punktól a barokkos parafrázisig alkottam. Az új darab pedig egy bibliai témából készül, ám mai köntösbe öltöztetve. Egészen nagy nevek lesznek a főszerepben, és körülbelül másfél év múlva fogjuk bemutatni" – meséli lelkesen Zoli, aki számos kulisszatitkot megoszt még a nézőkkel.





