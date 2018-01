Exkluzív Mumford & Sons koncert a Szigeten

A minap több aktuális világsztárt jelentett be a Sziget a Nagyszínpad headliner sorába, köztük a folkosból alternatív rock felé tendáló Mumford & Sons-t. Marcus Mumford 2007-ben alapította meg együttesét, alig két év múlva első lemezükkel fénylő üstökösként robbantak be a nemzetközi zenei élet legjobbjai közé, az Egyesült Királyságban négyszeres, az Egyesült Államokban kétszeres platinalemez lett. Második lemezükből, a Babelből pedig már több mint egymillió példányt adtak el és megannyi slágerlista tolta az élvonalba. A 2013-as Grammy-díjátadón, a Babel elnyerte az év albuma címet. 2013-ban megkapták továbbá a Brit Award legjobb brit banda díját is. Harmadik lemezükön, a Wilder Mind hanghordozón már “bendzsó nélkül, bőrdzsekiben" játszottak, azaz lefordultak a folkos útról, átnyergelve az indie-rock pályára. Most pedig szerte Európában csak Budapesten hallhatja őket a fesztiválozó közönség egy exkluzív koncert erejéig.Közben a Sziget háza tájáról érkező hírek alapján úgy tűnik, hogy január 29-én egy újabb főműsoridős sztárt jelentenek be a Sziget Nagyszínpadára.