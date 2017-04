Exkluzív premier a Prime-on!

Hét év után tér vissza a képernyőre A szökés. A sorozat nemcsak a tengerentúlon, hanem hazánkban is nagy rajongótábort szerzett, ezért is döntött úgy a TV2 Csoport, hogy megvásárolja a legújabb részeket.



- Először fordul elő a TV2 Csoport történetében, hogy az amerikai premiert követően ilyen gyorsan mutat be egy új sorozatot a magyar nézőknek. A Prime fő célkitűzése, hogy prémium sorozatokat hozzon el a hazai közönségnek. A szökés új évada kiváló példa erre, 2009 óta várják a rajongók a történet folytatását és most 9 héten át követhetik csütörtök esténként - mondta Fischer Gábor kábelcsatorna programigazgató.



Az új évadban az eredeti szereplők - Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar és Paul Adelstein - mind visszatérnek egy minden eddiginél nagyobb, világot átszelő kalandra. (Wentworth-t egyébként 2006-ban Golden Globe-díjra is jelölték a drámasorozatban nyújtott alakításáért.)



A legtöbben természetesen arra kíváncsiak, hogy milyen magyarázatot találtak ki a készítők a főszereplő, Michael Scofield "feltámadására". Az erre a jelenetre kihegyezett trailert a YouTube-on, a Facebookon és a Twitteren 24 óra alatt összesen 42 millió alkalommal nézték meg, amely rekordszámú letöltést hozott a FOX-nak, a csatorna történetében nem volt még példa hasonlóra.



A sorozat, amelyet Vancouver-ben és Marokkóban forgattak, úgy indul, hogy a korábban halottnak hitt Michael életben lehet. Lincoln (Dominic Purcell) és Sara (Sarah Wayne Callies), Michael felesége összefognak, hogy megvalósítsák az eddigi legkomolyabb szökést, amelybe bevonják a Fox River Fegyház leghírhedtebb szökevényeit is: Sucre-t (Nolasco), Zsebest (Kneppers), és Golyót (Dunbar).



Szinkronhangok: Wentworth Miller (Michael) - Hevér Gábor, Dominic Purcell (Lincoln) - László Zsolt, Sarah Wayne Callies (Sara) - Major Melinda, Robert Knepper (Zsebes) - Bardóczy Attila, Amaury Nolasco (Sucre) - Csík Csaba Krisztián, Rockmond Dunbar (Golyó) - Kapácsy Miklós, Paul Adelstein (Kellerman) - Forgács Péter, Mark Feuerstein (Jacob) - Papp Dániel, Kunal Sharma (Sid) - Nagy Dániel Viktor, Christian Michael Cooper (Michael Jr.) - Tóth Bercel, Marina Benedict (A&W) - Ábel Anita, Inbar Lavi (Sheba) - Sallai Nóra, Rick Yune (Ja) - Harcsik Róbert, Leo Rano (Luca) - Miller Zoltán



Prison Break - A szökés április 6-ától minden csütörtökön 21 órakor a Prime-on.