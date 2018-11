Extrém esküvők: a nagy Gatsby és az Addams Family ihlette a legkülönlegesebb szertartásokat

Fehér ruha, házasságkötő terem, emeletes torta – van, ami egy esküvőről sem hiányozhat! Vagy mégis? Egyre több pár dönt úgy, hogy szakít a sablonokkal, és olyan lakodalmat tart, amely tényleg csak rájuk jellemző. Addams Family vagy A nagy Gatsby – a különleges tematikáknak csak a képzelet szabhat határt, de azért vannak dolgok, amikről egy pár se mond le szívesen...



Az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a tematikus esküvők. Landesz Katalin esküvőszervező, a téma szakértője azt javasolja, minden pár törekedjen arra, hogy olyan szertartása legyen, amilyenek ők maguk. Az lakodalom tematikáját szolgáltathatja akár egy hobbi, kedvenc város, foglalkozás, város, ország, korszak.



Top3 különleges esküvő



Az esküvőszervező jó szívvel emlékszik a három legérdekesebb lagzijára, melyek számára is feledhetetlenek maradnak.



New York-i bringatúra



A fiatal pár egy bringatúrán ismerkedett meg: ugyanolyan biciklijük volt, az egyik pihenő alkalmával a fiú a lányét emelte fel, a hölgy azt hitte tolvaj - a többi már történelem. Egy alkalommal körbebringázták a Nagy Almát, így a téma adott volt: bicaj és New York. A lakodalmat a Zsófia hajón tartották, az ültetőkártya beszállókártya volt a hajóra, az asztalok a metropolisz tereiről és utcáiról kapták a nevüket, a pár mögött New York-i tájkép kapott helyet, az asztalokon a város térképe volt látható, kis sárga taxikkal, sőt, a menyasszonynak „"virágbőröndje" volt csokor helyett.



Addams Family esküvő



Ezen a menyegzőn minden a ruha köré épült. A menyasszony divattervező, aki, amint megkérték a kezét, álmodott egy igazán extrém ruhát: alul vörös uszály, felfelé pedig a ruha színátmenetesen fehérré vált. A helyszín a misztikus nádasdladányi Nádasdy-kastély volt. Az igent egy óriási kandalló előtt, hatalmas kovácsoltvas csillárok alatt, és ezernyi gyertya között mondta ki a fiatal pár. A násznép a kastély mellett egy arannyal, feketével és vörössel dekorált átlátszó sátorban mulatott hajnalig.



A nagy Gatsby frigy



A 20-as évek stílusa nem mindenkinek áll jól, de egy tavalyi esküvőn telitalálat volt a fiatal pár számára. A zene, a ruhák és a dekoráció is erre épült az alsópetényi Prónay-kastélyban. A hab a tortán pedig az, hogy a vendégek is egytől-egyig betartották a dresszkódot. A szertartást éjszaka tartották, ami szintén extrémnek számít, de egyre nagyobb népszerűségnek örvend a házasulandók körében.



Ami örök



Landesz Katalin szerint bár Magyarországon még mindig szezonálisak az esküvők, ám mostanában már nem csak nyáron, hanem áprilistól-októberig tart a népszerű időszak. Télen erősen megcsappan a házasodási kedv, mivel a párok általában félnek az időjárástól, és a szabadtéri esküvők örvendenek a legnagyobb népszerűségnek. Katalin több éves pályafutása alatt néhányszor szervezett igazi téli lakodalmat, a leghangulatosabbat Pannonhalmán, a Viator Apátsági Étteremben, a letisztult üveg épületben megelevenedett a téli mesevilág. A dekoráció és a torta is olyan volt, mintha havas hangulatú volt, a fotófalat tobozok díszítették, a menyasszony kis bundát viselt.



A szakember leszögezte, semmiképpen sem szabad arra törekedni, hogy az esküvő extrém legyen, elég, ha csak különlegesebb, egyedibb a megszokottnál.



