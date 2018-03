Ez a 6 éves rendőr akar lenni, és többet tesz hőseiért, mint amire a legtöbb felnőtt hajlandó

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/jason.fronczak.5/posts/10205218706096617

Jacob Pickett serifhelyettes végzetes lövést kapott, mikor is egy gyanúsítottat üldözött múlt héten pénteken. A kis Malachi, aki majd szintén rendőr szeretne lenni, ha felnő, úgy döntött, hogy a limonádé árusításból befolyt összeget majd a hős férfi családjának adományozza, hogy ezzel is segítsen nekik – idézte az msn.com a CNN-nek nyilatkozó édesapát.A kis Malachi három évvel ezelőtt kezdett el hűsítőket árulni saját udvaruk előtt, mivel szerinte ez az egyetlen formája jelenleg, hogy másokat segíthessen. A rendőröknek és tűzoltóknak azonban mindig ingyen adta a finom italokat, mert mélyen tiszteli azokat, akik saját testi épségüket kockáztatják másokért - derül ki a borsonline.hu cikkéből.Tavaly nyáron értette csak meg először igazán, hogy hősei könnyedén életüket veszíthetik munkájuk során, amikor Aaron Allen rendőr meghalt egy autóbalesetben.Malachi megkérte szüleit, hogy a limonádéárusításból befolyt összeget adják az elhunyt rendőr családjának. Szülei természetesen könnyekig hatódva büszkén segítettek neki terve megvalósításában és több mint kétezer dollárt sikerült így összegyűjteniük a gyászoló családnak – írja az msn.com. A kisfiút a temetésre is meghívták, így együtt róhatta le tiszteletét a halott rendőr volt bajtársaival.