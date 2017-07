Ez a férfi tényleg sokéves tapasztalattal rendelkezik

Egy Boeing 777-es viseli mostantól a rekorder szerelő nevét.

, aki jelenleg az American Airlines (AA) légitársaság karbantartóinak vezetője a New York-i John F. Kennedy repülőtéren.A július 7-i állapot szerint Blackman 74 éve és 355 napja dolgozott a légitársaságnál, ami világrekordnak számít. Tiszteletére az American Airlines róla nevezett el egy újonnan üzembe helyezett Boeing 777-est, amelynek törzsére felkerült a karbantartó aláírása is.

Blackman 16 évesen, inasként kezdett dolgozni még 50 centes órabérért és még ma is minden munkanap hajnali 5 órakor, a műszakkezdés előtt két órával megjelenik az AA hangárjában a New York-i nemzetközi repülőtéren, ahol a többi karbantartó munkáját koordinálja. Mint mondta, még ma is minden napra új kihívásként tekint.Hosszú pályafutása alatt Blackman több mint 50 repülőgéptípuson dolgozott. A férfi augusztusban tölti be 92. életévét.