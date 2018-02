Ez a karakter képes hazavágni az iPhone rendszerét

Fotó: player.hu

A bűnös az indiai Telugru nyelv egyik karaktere. - írja a player.hu

A hiba azért következik be, mert a rendszer folyamatosan próbálja értelmezni a karaktert, de nem megy neki, tehát újra kezdni, majd összeömlik. Hiába kezd neki többször, újra és újra össze fog omlani. A player.hu kiderítette azt is, hogy ez az új iOS-t, a 11.2.5-öt is hazavágja.A hiba az iMessage, a Facebook Messenger az iOS-nél, az Outlooknál, a Gmailnél és a Whatsappnál is azonnal jelentkezik. A hírek szerint az iOS következő frissítése orvosolni fogja ezt. A hiba nekünk nem nagy dolog, viszont az indiai felhasználók számára elég idegesítő lehet, hogy a rendszerhiba leállításához meg kell kérni valakit személyesen, hogy küldjön egy üzenetet. Az Apple egyébként jelezte, hogy a jelenlegi iOS-ben is ki fogják javítani a hibát.