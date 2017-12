Ez a szó lett az év szava

Az oxfordi szótárkészítők szerint 2016 és 2017 között ötszörösére nőtt a szó használata. A youthquake kifejezés először csaknem ötven éve a Vogue akkori főszerkesztőjétől, Diana Vreelandtől hangzott el.



A youthquake a hatvanas évek fiatal generációjának mozgalma volt, amely Londonból indult és amely a divatban, a zenei életben és a kultúra más területein is nyomot hagyott. A mozgalom ereje a politikai életben is éreztette a hatását: Nagy-Britanniában megnőtt a Munkáspárt fiatal támogatóinak száma, Franciaországban és Új-Zélandon pedig harmincas éveikben járó politikusok kerültek vezető pozícióba.



Az Oxfordi Egyetem kiadója folyamatosan figyelemmel kíséri az angol nyelv változásait és kiválasztja azt a szót, amely legjobban tükrözi az aktuális év hangulatát.



Casper Grathwohl, az Oxford Dictionaries elnöke szerint "a youthquake szó az amerikai talajba még nem ágyazódott be elég erősen, Nagy-Britanniában azonban ez már bizonyíthatóan megtörtént".



A szótárkészítők azért is örültek a youthquake előretörésének, mivel szerintük a változás erejének reményét hordozza.



Az esélyesek között szerepelt még a broflake, amelyet azokkal kapcsolatban használnak, akik könnyen megbotránkoznak a saját világszemléletükkel szemben álló nézeteken, továbbá a kompromat szó is: az orosz kifejezés a politikai befolyás céljából folyó kompromittálóanyag-gyűjtést jelenti.