Ez az legfurcsább dolog, amit valaha repülőgépen láttunk - videó

Sokak számára frusztráló lehet a repülőgépek szűk terei. Az utasok gyorsan ingerülté válhatnak, ha személyes terüket idegenekkel kell megosztaniuk. Végtére is, soha nem tudni, milyen szokásaik vannak az útitársaknak. Ráadásul, ha gyermekek is vannak a fedélzeten, számítani kell sikoltozásra és sírásra is.Egy vietnami járaton a minap például elképesztő jelenet zajlott le -Egy rövidnadrágos férfi békésen aludt, amikor egyszer csak éles fájdalom riasztotta fel álmából. Lepillantva a lábára nem akart hinni a szemének, az előtte ülő kisfiú ugyanis hátranyúlt, és húzgálta a térdén a szőrt. A férfi nem gurult dühbe, szórakoztatta az eset, amit mobiltelefonjával fel is vett. Később azt mondta, a gyermek valószínűleg akkor látott először szőrös lábat.