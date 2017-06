Ez lesz a legújabb őrület?

A szemöldökdivat folyamatosan változik, és itt most nem is kell visszamenni évtizedeket, hogy lássuk a változást, amit egyébként nagyon jól szemléltetnek az alábbi videóban:Az elmúlt években a nagyon vékonyra szedett szemöldök hódított amit azonban mára a természetesen dús váltott fel.Sokaknak azonban szinte teljesen kikopott a szemöldöke az erőteljes szedés miatt - vagy soha nem is volt dús bozontja -, de nekik sem kell szégyenkezniük amiatt, hogy nem elég trendi a szemöldökük.Eddig lehetett próbálkozni a ceruzával rajzolással, festéssel vagy tetoválással az áhított ív és forma elérésének érdekében, de most megérkezett a legtutibb megoldás: megérkezett a műszemöldök!Nézzék csak!