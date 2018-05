Ez lett 2018 balatoni fagylaltja!

A zsűri kezdeményezte Balatonfüred polgármesterénél, hogy legyen ez az idei füredi Anna-bál desszertje.A nyertes fagylalt készítője, Márton Sándor a vándorkupát a balatoni verseny tavalyi győztesétől, Somogyi Renátától, a gyenesdiási Bringatanya tulajdonosától vehette át, aki idén a balatoni zsűri tagja volt és aki egy napja nyerte megMárton Sándor az MTI-nek elmondta, hogy az Annabáli csemege elnevezésű fagylalt tejalapú, linzeres ízesítésű, sült alma rétegezéssel, roppanós linzermorzsával, a tetején aranycsokoládé díszítéssel. A fagyi egyedi ízét a helyi termelőktől vásárolt alma adja, amelyet a felkockázás után meg kell főzni és fahéjas cukorsziruppal ízesíteni.Az eredményhirdetésen Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke elmondta, hogy a Nyitott Balaton programsorozat részeként ötödször megrendezett versenyen 14 fagylaltot bírált el a zsűri."A mezőny megmutatta, hogy számos minőségi fagyizó található a Balaton környékén" - fogalmazott, megemlítve, hogy ezt bizonyítja az országos verseny is, ahol idén taroltak a balatoni fagyik, a megmérettetés mindkét kategóriájában megszerezve az első helyet.Az MTI-nek kifejtette, hogy a tapasztalatok szerint sok kilométert készek megtenni az emberek egy-egy jó fagyiért akár hajóval, kerékpárral is és igen jó reklámértéke van, ha versenygyőztes lesz egy-egy fagylalt.A balatoni versenyen két különdíjat osztottak ki. Az egyiket a balatonmáriafürdői, korábban kétszer is győztes Florida Fagyizó Kékszalag Aranytorta nevű, karamellizált zabkeksz-ropogóssal és sós karamellás gabonagolyóval készült fagylaltja kapta. A másikat a balatonföldvári Kárpáti Fagyizó Diófagyi házi szilvalekvárral, csillagánizzsal elnevezésű fagylaltja nyerte. További hat fagylaltozó, cukrászda emléklapban részesült.Az eseményen Fekete Tamás felhívta a figyelmet a tavaszi Nyitott Balaton hétvégi, május 18. és 21. közötti legnagyobb eseményeire: a siófoki Pünkösdi Szezonnyitóra, a balatonfenyvesi Bodza Napokra, a balatonfüredi Hal- és Borünnepre, a kéthelyi Kristinus Borbirtok Budapest Bár Koncertjére, a zalakarosi Pünkösdi vigasságokra, a tihanyi Pünkösdi Pálinka Piknikre, a balatongyöröki Pünkösdi Szezonnyitó Napokra, a badacsonyi Pünkösdi Eljegyzésre, a BorBarangolás 2018 programra és a gyenesdiási Bala Toni szülinapi partira.