Ez nem sikerült Katinkának - Shane-nel nem tudták rendezni a problémáikat

Véget ért a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka és edző-férje, Shane Tusup munkakapcsolata.A 29 éves bajai sportoló Facebook-oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, "Shane-nel nem sikerült a magánéleti problémáinkat rendezni, így a továbbiakban nem az ő vezetésével készülök."Hosszú hozzáteszi, jelenleg is folyik a felkészülése a versenyekre, miközben keresi a megfelelő szakmai hátteret a pályafutása következő szakaszára.Shane Tusup és Hosszú Katinka házassága tavaly év végén romlott meg, az év edzőjének négyszer megválasztott amerikai szakember már a tavalyi rövidpályás Európa-bajnokságon sem volt ott tanítvány-feleségével.Hosszú - aki eddig hatszor volt az év legjobb női sportolója - márciusban azt mondta, férjével folytatják a közös munkát, s célja továbbra is a 2020-as tokiói nyári olimpia.A 30 éves Tusup 2013-ban vette feleségül Hosszú Katinkát, akivel a 2012-es londoni olimpia után kezdett el dolgozni. Az azt követő öt évben a három olimpiai bajnoki cím mellett hat nagymedencés vb-elsőséget és összesen hét Eb-aranyérmet ünnepelhettek közösen. Hosszú nagymedencében 200 és 400 méteres vegyesúszásban is világcsúcstartó.A klasszis sportoló a tavaly decemberi rövidpályás Eb-n versenyzett legutóbb, azt követően hónapokat hagyott ki. Idén először a Mare Nostrum-sorozatban, júniusban ugrik majd medencébe, s várhatóan rajthoz áll az augusztusi, glasgow-i Eb-n is.