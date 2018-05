Ezen a tavaszon rekordszámú hegymászó jutott fel a Mount Everest csúcsára

Rekordszámú, több mint 400 hegymászó jutott fel a Mount Everest csúcsára a tavaszi mászószezonban, köszönhetően a térségben több mint tíz napon át uralkodó jó időnek - jelentette be hétfőn a nepáli idegenforgalmi hatóság.



"Több mint négyszáz hegymászó hódította meg az Everestet ebben a szezonban, amely szombaton véget ért" - közölte Gjanendra Srestha, az idegenforgalmi minisztérium illetékese, aki hétfőn tért vissza az alaptáborból Katmanduba.



A szezonban számos rekordot felállítottak a hegymászók, köztük az ausztrál Steve Plain, aki hét kontinens legmagasabb hegycsúcsait, köztük a Csomolungmát hódította meg rekordidő, 117 nap alatt, és egy kétszeres végtagamputált ember, a 70 esztendős kínai Hszia Po-jü, ő a második olyan hegymászó, aki művégtagokkal jutott fel a világ legmagasabb csúcsára.



Kami Rita veterán hegyi vezető 22-szer is megmászta az Everestet, és ezzel világrekordot döntött, ő jutott fel a legtöbbször a világ legmagasabb csúcsára. Megdőlt a női mászók rekordja is: a nepáli származású Lhakpa Sherpa 9. alkalommal jutott fel a világ legmagasabb pontjára.



A hegymászószezonban tragédiák is történtek, egy japán és egy macedón hegymászó és két serpa vesztette életét a hegyen.



A Mount Everestet legalább 5300-an mászták meg azóta, hogy a feljegyzések szerint elsőként Edmund Hillary és segítője, Tenzing Norgay 1953-ban felért a tetejére.



A hegycsúcs megmászására április-májusban a legkedvezőbbek az időjárási feltételek.