Ezeréves olajfák megmentéséért kampányol Helen Mirren

A 73 éves filmsztár arra szeretné rábírni hollywoodi kollégáit, hogy fogadjanak örökbe egy-egy történelmi olajfát és ennek keretében támogassák megmentésüket, ami költséges folyamat. E célból személyesen kereste fel a legöregebb, leghíresebb haldokló olajfákat a járvány által leginkább érintett Salentói-félszigeten - az olasz csizma sarkán - a hétvégén.A színésznő, akinek magának is birtoka és azon több évszázados olajfája van Salentón, és ott gránátalmalét termel, a félsziget egyik legszebb olajfaligetét, azon belül a Királynő nevű beteg olajfát kereste fel Vernole településen.

Hihetetlen, hogy ezeket az olajfákat még Vergilius, a költő is látta, sőt valószínűleg Augustus császár is. Szörnyű tragédiáról van szó, és fontos, hogy egész Európában úgy lássák ezeket a fákat, ahogy most én látom őket

- mondta Mirren, aki II. Erzsébet brit királynő megformálásáért nyerte el a filmvilág legrangosabb elismerését.A színésznő felszólította az Európai Uniót, hogy vonja vissza a kipusztult vagy elővigyázatosságból kiirtott salentói olívaligetek újratelepítésére vonatkozó tilalmat, hogy a félsziget a jövőben is az olajfák birodalma maradhasson.A helyi agrárvezetők kérték a színésznőt, keressen örökbefogadót a hollywoodi szupersztárok között a vernolei olajfaliget többi legendás évezredes olajfájának, a Királynak, a Zuhatagnak, a Fáraónak és az Oroszlánnak is.A dél-olaszországi olajfaligeteket a Xylella fastidiosa nevű baktérium támadta meg, amelynek egyelőre nincs ellenszere. A fertőzés a szúró-szívó rovarok, például kabócák, szúnyogok révén terjed. Ezeken keresztül jut fel a fák koronájába vagy kisebb növényekre, amelyek hamar kiszáradnak és megfertőzik a körülöttük lévőket is.Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) szerint az amerikai kontinensről behurcolt Xylella fastidiosa sokféle terményt támadhat meg: nemcsak a citrusféléket, a szőlőt és a csonthéjasokat, hanem számos fafélét, a tölgyet és a platánt, valamint dísznövényeket, köztük a leandert isAz Európai Unión belüli első fertőzéseket a dél-olaszországi Puglia tartományból jelezték 2013 októberében, a kórnak csak tavaly egymillió olajfa esett áldozatul Olaszországban. A baktériumot időközben Spanyolországban és Franciaországban is észlelték.