Ezerötszáz vendéget várnak az Oscar-gálát követő bálra

A bál megszervezéséről és a meghívottak vendéglátásáról Lois Burwell, a filmakadémia illetékes kormányzója, Cheryl Cecchetto producer és Wolfgang Puck sztárséf gondoskodik. A bál arculata a The Hollywood Reporter értesülése szerint az Oscar-show 90. évfordulója alkalmából a filmtörténet nagy korszakait idézi fel eredeti műtárgyakkal és filmzenékkel.



Burwell, a filmakadémia díjakkal és eseményekkel foglalkozó bizottságának elnöke, aki A rettenthetetlen maszkmestereként lett Oscar-díjas, először felügyeli az exkluzív rendezvényt. Cecchetto viszont már 29. éve producere a programnak.



Puck is több mint húsz éve felelős a bál menüjéért. Idén több mint 60 fogás várja a hosszú díjátadó után érkező éhes és szomjas vendégeket. Az étlapon az Oscar-szobrot formázó füstölt lazacos szendvics, a kaviáros spárgakrémlevesen és a fekete szarvasgombás csirkepitén át a rákkal töltött hibiszkuszig számos ínyencség szerepel. De szusibár és a tenger nyers gyümölcseinek változatos kínálata, benne jeges-tengeri pókláb és 24 karátos arannyal készített kaviárparfé is színesíti a listát. A desszertek között koktélok inspirálta macaronok, lime-os habcsókos sajttorta-taco és rózsaszín csokoládés eper is lesz.



Francis Ford Coppola borászatából a Rendezői változat és a 90. Oscar-kiadás elnevezésű borkülönlegességet kóstolhatják meg a vendégek. De különleges pezsgőt és egyéb szeszesitalokat is felszolgálnak a jubileum alkalmából.



Az amerikai filmakadémia az el nem fogyasztott ételeket a Chefs to End Hunger (Séfek az éhezés ellen) szervezetnek adományozza. A környezettudatosság jegyében a dekorációhoz és a tálaláshoz használt műanyagot, fémet, üveget, de még a szőnyeget is újrahasznosítják, a világítást pedig energiatakarékos LED-ámpákkal oldják meg.