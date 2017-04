Ezért a nőért hagyta el családját Stohl András

Mint két szerelmes tinédzser, úgy ölelkezett és csókolózott barátnőjével egy vendéglő nyílt teraszán Stohl András - írja a borsonline.hu . A színészt és ifjú barátnőjét, Évát ebédből a Bors szerkesztőségbe visszafelé tartó kollégái vették észre, a szerelmeseken azonban látszott, ők nem sokat fognak fel a külvilágból.Csak egymással foglalkoztak, az sem zavarta őket, hogy az utcán bárki meglesheti románcukat. Pár perc után is csak azért mentek be a pizzériába, mert eleredt az eső. Még külső szemlélő számára is jól látható volt, köztük tényleg izzik a levegő, le sem vették egymásról a tekintetüket. A kellemes ebéddel töltött óra után Stohl autóba szállt, a harminc év körüli, feltűnően csinos lány pedig még egy szomszédos kávézóban dolgozó barátnőjével csevegett.Bár a színész és a lány láthatóan már nem bujkálnak a kíváncsi szemek elől, nyilatkozni a szerelemről egyikük sem akart lapnak.– Ő egyáltalán nem szeretne közszereplő lenni, a magánéletemről pedig nem szeretnék nyilatkozni – mondta Stohl.