Ezért nem szerepel Emma Thompson az Igazából szerelem folytatásában

Emma Thompson brit színésznő filmbéli férje és jó barátja, Alan Rickman halála miatt nem szerepel az Igazából szerelem című, 2003-as nagy sikerű film folytatásában.



A színésznő először nyilatkozott arról, miért nem szerepel abban a tízperces rövidfilmben, melyet március 24-én mutat be a BBC One. Rickman tavalyi halálának fényében "túl szomorú és túl korai" lenne a szerep vállalása - idézte a BBC hírportálja.



Richard Curtis, a film írója Thompsonnak azt mondta, "nem tudnánk írni neki semmilyen szerepet Alan miatt".



"Azt válaszoltam: ezt természetes, szomorú lenne, túl szomorú" - nyilatkozta a színésznő.



A filmből származó bevétellel a Comic Relief nevű alapítványt támogatják.



Emma Thompson kitért arra is, mi történhetett az általa és Rickman által megformált házaspárral, Karennel és Harryvel, akiknek házassága megrendült Harry hűtlensége miatt. A színésznő úgy véli, mostanra "mindketten terápiára járnának".



A film forgatása már elkezdődött. A hatalmas sikerű romantikus vígjáték folytatásában feltűnik többek közt Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Rowan Atkinson, Liam Neeson és Thomas Brodie-Sangster is.