Ezért sikerült olyan szívszaggatóra a Csillag születik zárójelenete

Egy hete már a hazai mozikban is látható Lady Gaga és Bradley Cooper főszereplésével készült film, a Csillag születik.Csak most derült ki, hogy Lady Gaga mennyire nehéz időszakot élt meg a forgatás alatt.Egyik legjobb és legrégebbi barátnője, Sonja Durham a halálos ágyán feküdt: mell-, agy- és tüdődaganattal küzdött. Lady Gagát az utolsó jelenet felvételének napján a nő férje hívta: elmondta, hogy Sonjának már nem jósolnak sokat az orvosok. Gaga a forgatást ott hagyva autóba pattant, hogy az utolsó pillanatokban barátnője mellett lehessen, de sajnos 10 perccel elkésett. Nem csoda, ha az énekesnő bár próbálta tartani magát, összetört. A kórházban akart maradni, de Sonja férje azt mondta neki, ha valamikor, most fel kell állnia a színpadra és énekelnie kell. Így történt, hogy az utolsó jelenet sajnos valóban őszintére és szívszaggatóra sikerült - írja a BuzzFeed cikke alapján a femcafe.hu