Ezért válik Chris Pratt és Anna Faris?

Sokan nem lepődtek meg, amikor Chris Pratt és Anna Faris bejelentették, hogy 8 év együttélés után válnak. A legtöbben úgy vélekednek, hogy a párt utolérte a hollywoodi átok: egyikük hirtelen nagy sztár lett, amit a másik nem tudott feldolgozni.



A kapcsolat fordított felállásban kezdődött. Amikor 2009-ben megismerkedtek, a most negyven éves Anna Faris ismert színésznő volt, míg Prattet minden második meghallgatásról elküldték, és csak kisebb szerepeket kapott. Aztán az utóbbi pár évben nagyot fordult a kocka. A Jurassic World egy csapásra szupersztárrá tette Christ, és A galaxis őrzői főszerepe pedig már csak hab volt a tortán. Ráadásul mind a két film franchise, vagyis a sikerszéria folytatódik, miközben a szexista Hollywoodban már túlkorosnak számító Anna nem sok jóra számíthat.



Állítólag az is gondot okozott, hogy Anna szeretett volna még gyereket - van egy négyéves kisfiuk, Jack -, Chris viszont a karrierjére akar koncentrálni, mondván, addig kell ütni a vasat, amíg meleg. A színészt hírbe hozták Jennifer Lawrence-szel is, akivel együtt játszott az Utazókban, de ez valószínűleg csak a szokásos olcsó bulvárpletyka a gonosz harmadikról, aki a házastársak közé áll.



Chris Prattet jövő nyáron láthatjuk viszont a Jurassic World: Bukott birodalom című folytatásban.