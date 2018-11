Ezt a Deadpool filmet nem játsszák az itthoni mozikban - Deadpool szervez gyűjtést a rákban szenvedőknek - Videó

December 12-én mutatják be az Egyesült Államokban a Once Upon a Deadpool című filmet, melyet csak és kizárólag Amerikában vetítenek le a mozik. Ennek az oka a film jótékonysági kötődése. - tudtuk meg az IGN.com oldaláról.A filmbe csak úgy egyezett bele Ryan Reynolds, hogy a filmre váltott minden mozijegy árának az 1%-a a F*ck Cancer nevű rákos betegeket segítő szervezethez megy, valamint a jótékonysági szervezet a mozi bemutatása alatt a Fudge Cancer néven fog szerepelni.A filmet a Deadpool 2 alapján készítik el, viszont csak a családbarát, korhatár nélküli részeket hagyják benne, és kiegészítik néhány új jelenettel.