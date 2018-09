Ezt biztosan nem gondolta volna Zsédáról!

Zséda, a született díva, aki a színpadon kívül, a hétköznapi életben is úgy jelenik meg előttünk, mint akinek átlagos problémáktól és teendőktől mentes az élete, és csak hátradőlve élvezi a dolce vitát. Pedig a látszat csal! Az énekesnő ritkán oszt meg magáról titkokat, de most megteszi: mint azt elárulja, komoly háztartást tart fent, és bizony helyette sem bejárónő vagy háztartási robotok takarítanak. Sőt, vidéki lányként tud és szokott is például lekvárt főzni, és lelkesen sürög-forog a konyhában, ha nem várt vendégek érkeznek.



A legtöbb ember számára úgy tűnhet, hogy a végtelenül csinos, elegáns és mindig topon lévő Zsédának a nap "huszonnégy órájában" csak a külsejével, a megjelenésével kell törődnie, és a gondtalan élet királynőjeként otthon nem nyúl a koszos zoknikhoz, a mosatlan edényekhez, vagy nem ragad fakanalat. Csakhogy mint azt a Sláger TV szombati, Zeneposta című műsorában Abaházi Csabának most elárulja: a díva mögött megbújó, másik, kissé misztikus, a nyilvánosság elől eddig rejtve maradt énje anyaként és feleségként is helytáll a mindennapokban.



– Sokkal praktikusabb vagyok, mint azt a legtöbben gondolnák. Vidéki lány vagyok, tudom, hogyan kell háztartást vezetni… Nincsen bejárónőm! Tudom, hogy kell lekvárt főzni, és azt is, hogy minek kell otthon lennie, ha váratlan vendégek jönnek... – mondja az énekesnő, aki szerint ez a háziasszony szerep kódolva van benne, de azt is elárulja, miért óvja a magánéletét a nyilvánosság elől. – Szeretném megőrizni magamnak, magunknak. Kell, hogy legyen egy kis távolság, egy kis misztikum. Ezt nem kitalálom, nem tudatos, csak nem a nyilvánosságra tartozik. Nagyon korán kelünk, el kell indítanom a kisfiamat iskolába, csomagolni kell neki, majd elvinni uszodába. Van egy beosztás, amit muszáj megcsinálni. Mindig és minden a fiamról és a családomról szól.



Viszont az örökké vidám és pozitív szemléletű Zséda természetesen a karrierjét sem hanyagolja el. Többek között arról is beszél a műsorban, hogy milyen nagy dobással készül hamarosan a rajongói számára, de új slágerét is bemutatja a nézőknek. Ráadásul többek között azt is megtudhatjuk, hogy miért bújik mostanában olyan rocksztárok bőrébe, mint Janis Joplin vagy Axl Rose.



