Ezt tudjuk a Stranger Things második évadáról

Hiába kell még legalább hat hónapot várnunk, már alig bírunk magunkkal, hogy megtudjuk, mi fog történni. Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) és Noah Schnapp (Will) csepegtetett néhány infót a közönségnek - írja a Nuus Azt hiszem ez az évad sokkal sötétebb lesz. Inkább egy horrorra fog hasonlítani. Szerintem jobban fogjátok szeretni, mint az első évadot- mondta Wolfhard.A szereplők szerint a második évadban sokkal nagyobb fókuszt kapnak a karakterek érzelmei. Mindenkiben mély nyomot hagyott Will eltűnése, ezek a gondolatok a legtöbb szereplőnél ki lesznek élezve.Az egyik legjobb az új részekben, hogy olyan szemszögből ismerhetjük meg a karakterek gondolatait, amilyenekből még soha. Nagyobb rálátásunk lesz arra, hogyan birkóznak meg azzal, ami történt velük. Úgy gondolom, hogy mindannyiuk lelke sérült valamilyen formában az események hatására. Egyedül érzik magukat, mert bár Will visszatért, furcsán viselkedik, nem úgy tűnik, mintha a barátjuk lenne. Megváltozott- meséli Matarazzo.Ha még nem láttad volna az első évadot, nagyon ajánljuk, hogy pótold be a lemaradást a következő évad érkezéséig, nem fogod megbánni. Itt egy kis ízelítő: