Fakanál helyett mikrofon: így énekel Wossala Rozina

Akkor fedezheted fel a világot igazán, ha mersz változtatni, hiszen az izgalmas dolgok a komfortzónádon kívül történnek. A Schweppes ennek bizonyítására három ismert személyiséget dobott a mély vízbe, köztük Wossala Rozina sztárséfet, aki egy napra életet cserélt a Mary PopKids frontemberével, Bártfalvi Sándorral.Wossala Rozina séf, a Konyhafőnök zsűritagja néhány hónapja még biztos nem gondolta volna, hogy énekesnőként vehet részt élete első videoklipforgatásán.A Schweppes kihívásának köszönhetően viszont egy napra szerepet cserélhetett a Mary PopKids-frontemberével, Sanyival, és utcazenészként is kipróbálhatta magát: "Dédelgetett álmom volt, hogy fakanál helyett egyszer mikrofont ragadjak" – mesélte.A popsztárkodás során megírta A Felfedezés Íze című dal szövegét is, amelyben fontos szerepet kapott például a bazsalikom és a paradicsom, amit az ihletett, hogy Rozina egyik éttermében bazsalikomos-paradicsomos gin-tonikot is kínálnak. Bár frontleányi adottságaihoz kétség sem férhet, nem tervezi, hogy átigazol a popiparba.