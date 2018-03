Faljuk fel Japánt a sakura idején!

Sakura sushi.

Cseresznyelevélbe tekert sakuramochi, cseresznyevirágos macaron és sushi – a sakura nemcsak a szemünknek nyújthat lenyűgöző látványt, de bizony az ízlelőbimbóinkat is elvarázsolhatja. Japánban a hanami, vagyis a cseresznyevirágzás idején szinte minden a rózsaszín virágokról szól, nem csoda hát, hogy ilyenkor az éttermek, kávézók és a helyi boltok kínálatát elárasztják a sakurával megbolondított finomságok. A Japánspecialista összegyűjtötte a legkülönlegesebb gasztronómiai ínyencségeket a Japánba utazó gourmet-knak.Japánban már jóval a sakura virágzás kezdete előtt cseresznyevirágban úszik minden, nem kivétel ez alól a kávézók kínálata sem. Ha szeretnénk egy igazán különleges koffeinbombával indítani a napot, akkor mindenképp próbáljuk ki a sakura frappuchinót, amivel magába a tavaszba kóstolhatunk bele. A kávénak szokatlan állagát a Domyoji-ko adja, ami egy ragacsos rizsliszt. Ez pedig Domyojiból, egy osakai templomból származik, aminek gyógyító hatást tulajdonítanak. A sakura frappuchinót emellett apró, sós cseresznyelevél darabkákkal bolondítják meg, amitől az embernek valóban olyan érzése támad, mintha egy igazi sakuramochit szürcsölne. A hanamihoz hozzátartozik a teázás, valamint a pezsgők és borok fogyasztása is, természetesen mind cseresznyevirágos kiadásban.

A sakuramochi az egyik legnépszerűbb vagasi, vagyis japán édesség, cseresznyevirágzás idején megkerülhetetlen gasztrocsoda. Ez az ínyencség édes rózsaszín mochiból (rizslepény) és vörösbabkrémből áll, melyet sakura levélbe tekernek. A sakuramochi elkészítése régiónként eltérő, így Japán keleti részén általában Siratama-kót (rizsliszt), míg nyugati részén Domyoji-kót (ragacsos rizsliszt) kevernek a tésztájába. Gyakran egyszerűen gombócba gyúrják a fehér, ragacsos rizst, ami vörös, édes babpasztát rejt a közepén. A jellegzetes, sós-erjedt ízt pedig a cseresznyelevél szolgáltatja, amit sós lében pácolnak-puhítanak.Hanami idején a japánok kifogyhatatlanok az ötletekből, hogy milyen ételeket is varázsoljanak el egy kis sakurával, így lépten-nyomon cseresznyevirágos finomságokba botlunk a szigetországban. Szinte nincs olyan édesség, aminek ne lenne sakura verziója, így az édesszájúak kóstolhatnak csokoládét, macaront és még cseresznyevirágos fagylaltot, vagy designos zselét is. Persze azokra is gondoltak, akik nem feltétlenül a desszerttel, hanem a főétellel kezdik az ebédet vagy vacsorát, nekik ugyanis sakura udonnal (búzalisztből készült vastag tészta, a japán konyha egyik alapköve) vagy sushival hozzák el a tavaszt az asztalra.