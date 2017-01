Február 1. a Galgók világnapja

A több éve erősödő nemzetközi összefogás, igyekszik minél több ember figyelmét felhívni arra, hogy a kegyetlenséget nem lehet tradíciók mögé rejteni. Hazai, lelkes, civil kezdeményezés hatására, már itthon is, igyekeznek bekapcsolódni a nemes állatok mentésébe.



Az agaras vadászat Spanyolországban tradíció, amihez sajnos a feleslegessé vált kutyák kivégzése is szorosan hozzátartozik. Állatvédők által közzétett adatok szerint, a több mint 170 000 vadász Spanyolországban összesen 490 000 galgót tart, melyből évente körülbelül 50 000-100 000 állattól szabadulnak meg. Sajnos a vadászidény végén az agarak válogatott módszerekkel történő kivégzése mélyen gyökerező tradíció, talán a bikaviadalok esetéhez hasonlítható legjobban, amelyet a nemzetközi nyomásnak és a milliók által aláírt petícióknak köszönhetően egyre több helyen tiltanak be az országban.



Szerencsére egyre több az olyan vadász, aki a kutyáit leadja egy menhelyen, ezek viszont sok esetben már az idény vége előtt teltházzal működnek, így a spanyol sintértelepek és menhelyek egyszerűen nem tudják kezelni a hirtelen leadott, nagy mennyiségű és a bejelentések alapján összegyűjtött, gyakran sérült galgot. Számos esetben kérnek segítséget Európa és a világ más pontjairól, partnerszervezetektől. Egy ilyen segítségkérésre reagált múlt évben Rose-Marie Farkas, aki egy csapat segítségével öt állat utazását szervezte meg Magyarországra. A kalandos útról, az önkéntes szállító Koltai Gábor részletesbeszámolót is írt. A sikeres akció után, a galgok világnapja alkalmából, újabb öt eb hazajuttatásán fáradoznak.



„Mondhatjuk, hogy csepp a tengerben, de az épp 10 olyan spanyol agár, aki Magyarországon új otthonra, felelős gazdira találhat. Rengeteg jóérzésű spanyol ember harcol a galguerok (agaras vadászok) szokásai ellen és egyre több támogatást kapnak a világ, főképp Európa országaiból. Tudjuk, itthon is akad bőségesen olyan állat, akik életkörülményein lehet javítani, de ezek az állatok nem tehetnek arról, hogy több ezer kilométerre vannak. Ha áll módunkban segíteni és egy széles összefogás keretében javítani a spanyol helyzeten, akkor miért ne tennénk?

A mostani út célja 5 kutyus haza szállítása mellett, hogy az egyik legnagyobb állatmentő szervezettel, a Galgos del sollal, kapcsolatot alakítsunk ki, szeretnénk, ha tudnák, hogy számíthatnak ránk." – mondta Karádi Bernadett, az expedíció vezetője.



A menhelyeken, gyepmesteri telepeken leadott galgók átlagos életkora 2-3 év, a jó teljesítményt produkáló kutyák még néhány évig a tenyésztést szolgálják, de nagyon ritka, hogy 6 évesnél idősebb agár a gazdájánál él. Spanyolországban az állatok védelmét szolgáló jogi szabályozás, még a hazai rendeletek és szankciók mellett is gyermekcipőben jár, így itthon február 1-én békés demonstráció keretében szeretnék felhívni a figyelmet azokra a tettekre, amiket a spanyol agarak ellenkövetnek el. A jelen lévők találkozhatnak majd az öt, múlt évben hazaszállított állatok egyikével is.