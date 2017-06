Februárban újrázik a Depeche Mode Budaspesten

A teltházas májusi stadionbulijuk után 2018. február 2-án visszatérnek egy ráadás koncertre a Papp László Budapest Sportarénába.

A Depeche Mode, a modern zene egyik legnagyobb hatású művészei, a mai napon bejelentették, hogy jövő télen folytatják jelenleg is futó világkörüli turnéjukat, amelynek programja főként a tavasszal megjelent, hatalmas sikerű Spirit lemezük anyagára épül.A Global Spirit koncertkörút első szakaszában Európa 21 országában, összesen 32 városban, több mint 1,5 millió rajongó láthatja Dave Gahan-t, Martin Gore-t és Andy Fletcher-t játszani, május 5. és július 23. között.A nyári európai turnét követően a Global Spirit Tour Észak- és Dél-Amerikában folytatódik, mielőtt a Depeche Mode visszatér Európába, 4 angol koncerttel megkezdve a téli részt, majd további fellépésekel folytatva a kontinensen.

A budapesti koncertre jegyek június 26-tól kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. Az álló-, és a 3 különböző kategóriájú ülőjegy mellett limitált számban kiemelt állójegyeket, és kapunyitás előtti bejutást biztosító Early Entry csomagot is lehet vásárolni a Depeche Mode 2018. február 2-i budapesti koncertjére.A Global Spirit Tour a banda 18. koncertkörútja, és 3 év kihagyás után az első élő fellépései. A turnén a csapat folytatja jótékonysági tevékenységét a svájci óragyártóval, a Hublot-tal együttműködve, hogy pénzt és figyelmet gyűjtsenek: céljuk, hogy biztonságos ivóvizet nyújtsanak mindenkinek a világban.Bár számtalan művész számára jelentenek inspirációt, és a kritikusok “továbbra is korszakalkotó"-nak és “az idő előrehaladtával egyre jelentősebb művészek"-nek tartják őket, de a több mint 100 millió eladott lemez, és a világszerte több mint 30 millió rajongó előtt adott koncertjei ellenére a Depeche Mode még mindig nem vált önteltté. A Spirit albummal és a Global Spirit turnéval a banda továbbra is a zenei innovációt kívánja folytatni, a kritikai- és közönségsikerek mellett.További info:www.depechemode.comwww.livenation.hu