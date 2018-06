Fegyverrel védi meg magát Fábián Anita

Vagy tizenöt éve imádja a lőfegyvereket, az engedélye sörétes és golyós fegyverre szól, de tart gáz riasztópisztolyt is. Fábián Anita nevét a színházba nem járó, Jóban Rosszbant nem néző közönség tavaly, a világméretű zaklatási botrányok kapcsán ismerte meg. 2017 őszén a New York Timesban megjelent egy cikk Hollywood legbefolyásosabb produceréről, Harvey Weinsteinről, akiről több színésznő is azt állította, hogy a férfi zaklatta őket.Az ügy magyarországi vonatkozására nem sokat kellett várni, Sárosdi Lilla színésznő is előállt a maga történetével, ő Marton László rendezőt vádolta meg. Az ügy kapcsán Fábián Anita is megszólalt, egy személyes hangvételű élő Facebook-videóban fejtette ki, reméli, hogy Lilla színre lépése elindít valamit, és szerinte a zaklatások kapcsán a jó megoldás az ivartalanítás lenne. Karakteres véleménye természetesen komoly indulatokat gerjesztett, Anita halálos fenyegetést is kapott.– Az egy komoly dolog volt, életveszélyes fenyegetés – mondta Fábián Anita a. – Színésznő vagyok, ha valaki bántani akar, az könnyen megtalál. Akkor pont bemutatóm volt, és megmondom őszintén, volt olyan pillanat a színpadon állva, amikor arra gondoltam: mi van, ha most valaki homlokon lő? Tudom, túl sok filmet nézek, de akkor is nagyon ijesztő napok voltak. A rendőrségen feljelentést tettem, a férfit ki is hallgatták. Mint megtudtam, elnézést kért, és megbánta, amit tett.Anita fegyverimádata egyébként nem új keletû, már fiatalon megismerkedett a vadászattal.– Majdnem két évtizeddel ezelőtt az akkori párom elvitt egy vadászatra, ahol beleszerettem a puskaropogásba. Saját fegyvert is vettem, lövészetre jártam, és kiváltottam a létező összes engedélyt. Álla-tot ölni vagy megsebezni azonban nincs szívem, ezért agyaggalambra lövök a legszívesebben – mondja Anita, majd hozzáteszi: – A fegyver számomra sport, és ha kell, önvédelem, de természetesen nincs szándékomban senkit bántani. Megvédeni magam viszont van jogom és eszközöm is...